Spesialenheten: Den siktede 18-åringen prøvde å skade seg selv da han ble skutt

– Ut fra det vi foreløpig vet om situasjonen, er at vedkommende hadde et stikkvåpen fremme. Han var i ferd med å skade seg selv, sier leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Midt- og Nord-Norge, Halvor Hjelm-Hansen.

Han opplyser at Spesialenheten har kommet i gang med å avhøre politifolkene som var involvert, samt teknisk etterforskning.

– Men denne situasjonen, om hvordan vedkommende skadet seg selv, og tidspunktet for skuddet, ønsker vi å ettergå nærmere før vi kan konkludere, sier Hjelm-Hansen til NRK.

Ber vitner melde seg

Spesialenheten ønsker å komme i kontakt med vitner til hendelsen mandag kveld. De ser nå igjennom video fra overvåkingskameraer i området.

– Vi skal blant annet gjennomgå et videoopptak fra stedet. Dessuten er vi interessert i å komme i kontakt med vitner til denne hendelsen ved jernbanestasjonen mandag, sier Hjelm-Hansen.

Han opplyser at det er fast rutine at Spesialenheten går i gang med etterforskning i saker der politiet bruker tjenestevåpen, hvor noen har blitt skadet.

– Vi ønsker å finne ut om det har foregått noe straffbart fra politiets side, sier Hjelm-Hansen.

ETTERFORSKER SKYTEEPISODEN: Halvor Hjelm-Hansen i Spesialenheten sier at de ønsker å komme i kontakt med vitner. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Alvorlig skadet

Den 18 år gamle drapssiktede mannen hadde kommet seg fra Midtbyen i Trondheim til Trondheim sentralstasjon da politiet pågrep ham.

Han er nå til behandling ved St. Olavs hospital i Trondheim. Tilstanden hans er alvorlig, men stabil.

Den siktede vil bli framstilt for varetektsfengsling når det lar seg gjøre, opplyser politiet i en pressemelding.

ETTERFORSKER DOBBELTDRAPET: Politiadvokat Eli Nessimo ved Trøndelag politidistrikt opplyser at drapsetterforskningen fortsetter for fullt tirsdag. Foto: Inghild Eriksen

Politiadvokat Eli Nessimo ved Trøndelag politidistrikt sier at venter på en obduksjonsrapport av de to ofrene.

– De to drepte blir obdusert i dag. Og vi vil etter hvert komme nærmere tilbake til opplysninger derfra. Vi fortsetter for fullt med etterforskningen, sier Nessimo til NRK.

– Hvorfor var det nødvendig å skyte den siktede 18-åringen under pågripelsen?

– Den antatte gjerningspersonen var i ferd med å skade seg selv.

– Hva vet vi om hendelsesforløpet i leiligheten, hvor drapene skal ha skjedd?

– Det kan jeg ikke gå nærmere inn på nå.

– Følte de to ofrene seg truet i forkant?

– Det har jeg ingen opplysninger om på nåværende tidspunkt.

Skal ha vært venner

18-åringen er siktet for forsettlig drap på Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19). Den drapssiktede skal ha vært kameraten deres.

Den siktede har bodd i Norge siden 2015. Han er asylsøker, og har dermed ikke oppholdstillatelse i Norge. De to drepte hadde begge opphold, opplyser Trondheim kommune.

En fjerde person er alvorlig skadet, og er til behandling ved St. Olavs hospital. Tilstanden er stabil. Alle de fire involverte er opprinnelig fra Afghanistan. De to drepte skal obduseres i løpet av tirsdag.