Det var 17. september 2018 at 18-åringen gikk løs på tre bekjente med hammer og kniv, i en leilighet i Prinsens gate i Trondheim. Mannen ble i dag dømt for å ha drept Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19), og for et drapsforsøk på en tredje mann.

Etter at dommen ble forkynt, reagerte familien til Alizada, som var til stede, svært sterkt.

Det startet med at offerets bror kastet et headset foran seg. Deretter grep faren grep faren tak i en PC-skjerm og kastet den i gulvet. Han måtte føres ut av politiet.

Moren måtte legges i bakken av politi, og ble etterpå roet ned av tolk og offerets bror. Da hun så ut til å ha svimet av, muligens etter sjokk, ble det tilkalt ambulanse. Hun er ved bevissthet og puster, men er fortsatt foreløpig inne i rettssalen.

Mor til en av de drepte måtte også legges i bakken og få legehjelp etter at dommen om tvungen psykisk helsevern var avsagt i retten. Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Pykotisk

Alizada døde som følge av hodeskader, Hashimi av stikkskader. Den tredje klarte å rømme fra leiligheten.

«Det at enkelte av handlingene under og i umiddelbar tilknytning til voldsutøvelsen kan oppfattes som rasjonelle står imidlertid ikke i motstrid til at han var psykotisk.», heter det i den enstemmige dommen.

Tiltalte godtok dommen etter at den ble lest opp i dag. Påtalemyndigheten sender den til Riksadvokaten for spørsmålet om anke.

«Svært brutale»

I rettssaken som gikk i Sør-Trøndelag tingrett i mars, var 18-åringen tiltalt for å ha drept de to første, og forsøkt å drepe den tredje. De fire er alle opprinnelig fra Afghanistan.

Retten er overbevist om at det er nødvendig med tvungent psykisk helsevern, for at han ikke skal utgjøre noen skade for andre. De trekker også frem at hans evnenivå er lavt.

Retten beskriver handlingene begått med utallige knivstikk og hammerslag som «svært brutale». Det heter at de er «begått uten noen som helst foranledning og det er ikke indikasjoner for noe motiv for handlingene. Retten oppfatter handlingene som forenelig med en psykotisk tilstand», og det samme gjelder tiltaltes manglende hukommelse.Mente han ikke spilte psykotisk.

Tiltalte var ikke til stede i Sør-Trøndelag tingrett da dommen ble forkynt tirsdag. Han fulgte opplesningen via videolink fra regional sikkerhetsavdeling på Brøset i Trondheim, der han var sammen med forsvarer og tolk.

SAKKYNDIGE. Professor Kirsten Rasmussen og psykiater Michael Setsaas vurderte 18-åringen og la fram sin rapport i retten. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Ofrenes familier mente han løy

De to rettsoppnevnte sakkyndige i saken konkluderte med at 18-åringen har diagnosen paranoid schizofreni og var psykotisk under drapene.

– Evnene hans er ikke er på et nivå som tilsier at han kan late som at han er schizofren, sa psykiater Michael Setsaas. og psykologspesialist Kirsten Rasmussen,

Familien til drepte Reza Alizada (17) fulgte rettssaken hver dag i tingretten. De sa da at de tror at tiltalte planla drapene, og at han later som han er psykotisk. De endret ikke oppfatning etter at de sakkyndige la frem sin konklusjon.

Inngangen til leiligheten ligger i denne sidegata til Prinsens gate. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ba om lav erstatningssum

Retten dømmer også domfelte til å betale oppreisningserstatning på 20.000 kroner hver til fornærmede og de tre etterlatte med kr 20.000. Ankefristen for de sivile kravene settes til to uker.

Dette er i tråd med det forsvarer Tore Angen ba om under rettssaken. Angen innrømmet på vegne av tiltalte delvis erstatningsansvar overfor de etterlatte, men ba om at erstatningssummene måtte settes lavt. Angen la også ned påstand om full frifinnelse, fordi hans klient ikke var tilregnelig.

18-åringen har bodd i Norge siden 2015, men kom til Trondheim så sent som i august. Han er asylsøker og har dermed ikke oppholdstillatelse i Norge.

Kom helt overraskende

Retten var under saken i tingretten på befaring på drapsåstedet, leiligheten i Prinsens gate. Der fikk de se en trang byleilighet, som fortsatt ikke var vasket etter drapene. Det var dårlige fluktmuligheter fra stedet hvor de tre mennene ble angrepet.

I dommen heter det at de fire i leiligheten ikke hadde hatt noen uoverensstemmelser, før tiltalte angrep dem med hammer og kniv. Dommen beskriver den brutale volden tiltalte utførte på de tre, med gjentatte hammerslag og knivstikk.

Ifølge dommen lot han de to bli liggende tett oppå hverandre, i en pøl av blod. Alizada døde i leiligheten, mens Hashimi døde mens helsepersonell holdt på å få ham til St. Olavs hospital.

Etter angrepet i leiligheten, vasket tiltalte seg og skjulte blodige plagg i sengen. Han tok med seg kniven, og penger som kan ha tilhørt de to drepte, før han gikk ut i byen.

Drapssiktede hadde kommet seg til Trondheim sentralstasjon da politiet pågrep ham. Der skjøt politiet ham i beinet, fordi han var i ferd med å skade seg selv.