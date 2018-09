Dobbeltdrapet i Trondheim

Det var mandag kveld at Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19) fra Afghanistan ble drept i ei leilighet i Trondheim sentrum. Begge to hadde oppholdstillatelse, og hadde bodd i Norge i flere år.

I dag var det minnestund både ved Heimdal videregående og Melhus videregående skole, der de to var elever.

En 18 år gammel klassekamerat av den ene er siktet for drapene. Den siktede ble skutt i beinet da han ble pågrepet av politiet, kort tid etter at drapene skjedde.

Medelever ved Heimdal var svært preget etter minnestunden.

– Det var en veldig fin minnestund. Mange fine ord ble sagt, men det er utrolig trist, sier Ida Nideng.

– Det er veldig vanskelig og veldig nært. Det er et fellesskap hvor vi lever sammen hver dag. Man ser jo alle i gangene her, sier Tonje Weiseth til NRK etter minnestunden.

Mange deltok på minnestunden på Heimdal videregående skole. Her var Reza Alizada (17) elev. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Fikk sjokkbeskjed

Den eldste av de to drepte ungdommene jobbet på spisestedet «Bare Blåbær» på Solsiden i Trondheim.

Kollegene til Nasratullah Hashimi minnes ham som en høflig og ydmyk person.

– Det var et stort sjokk da vi fikk beskjed at en av våre ansatte var offer i denne forferdelige tragedien. Nasrat (Nasratullah) var en fantastisk gutt som har betydd mye for oss på Bare Blåbær, sier daglig leder Astrid Marie Solnør.

Hashimi startet som praksiselev sommeren 2017, og har jobbet der ved siden av skolen.

SOM EN BROR: – Han var en pliktoppfyllende ung mann, som tok jobben sin på alvor. Han var som en lillebror for meg, sier Helene Hammer. Foto: Privat

– Han var en veldig kjær kollega, og han hadde en overraskende evne til å gjøre arbeidsdagen for resten av oss her mye lettere. Mange av gjestene våre var også veldig glad i ham, så han har nok berørt mange flere enn man kanskje skulle tro, sier Solnør.

Ville hente lillebroren til Norge

Kollegene synes det er tøft å fortsette uten Nasratullah.

En av dem som stod ham nærmest var Helene Hammer. De startet i jobben samtidig. Hun fikk beskjed om dødsfallet av ei venninne tirsdag morgen.

– Det som har skjedd er helt ufattelig trist og uforståelig. Han var en pliktoppfyllende ung mann, som tok jobben sin på alvor. Han var som en lillebror for meg, sier Hammer.

Hun forteller at de ofte snakket mye sammen.

– Vi snakket ofte om framtiden og drømmene hans. Nasratullah ville bli eiendomsmegler og han mente Norge var et fint sted å være. Han har også en lillebror i Afghanistan som han ønsket å hente hit, sier kollegaen.

– Guttene hadde store ambisjoner

Det var mandag kveld at politiet ble varslet om den alvorlige voldshendelsen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

En anonym kilde, som hadde et tett forhold til begge guttene, sier at de var svært populære også i sitt miljø.

– Jeg var ofte hjemme hos dem og laga middag, og de kalte meg for «tante». De hadde begge store ambisjoner for framtida, og så masse muligheter her i Norge. De var så nydelige og sjarmerende, sier hun til NRK.

Den anonyme kvinnen jobber med enslige mindreårige som bor i Trondheim, og sier hun aldri har opplevd lignende.

– Vi har alltid hatt suksess med disse barna, og ofte klart å gjøre livet lettere for dem, sier hun.

Et preget afghansk miljø

Amin Said er leder for det «Afghansk Forente Samfunnet» i Trondheim. Han sier dobbeltdrapet har vært en stor belastning for det afghanske miljøet. Foto: Privat

Det afghanske miljøet i Trondheim er svært preget etter dobbeltdrapet. Amin Said er leder for det «Afghansk Forente Samfunnet» i Trondheim, og sier alle i miljøet er påvirket.

– Alle snakker om dette nå. Det har vært en stor belastning for oss. Vi har hatt samlinger i lokalene våre på Heimdal, og vi prøver å bistå så godt vi kan, sier Said til NRK.

– Mener dere at oppfølginga av enslige mindreårige afghanere i Trondheim god nok?

– Det har vi nok ikke god nok informasjon til å svare på. Av og til blir vi kontaktet av Trondheim kommune og innkalt til møter for å bistå med råd og tips, men vi har ingen fast avtale med dem, sier han.