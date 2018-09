– Det var veldig skummelt. Jeg var redd for at han skulle dø, fordi blodet bare rant nedover, forteller Hoem.

Hun er skremt etter at to tenåringer ble drept i etasjen over salongen mandag kveld.

Tina Hoem måtte spyle med vann utenfor døren til frisørsalongen for å få bort blodet. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Slått med hammer

Rett før stengetid mandag kveld, hørte Hoem bråk som ligner voldsom tramping fra etasjen over.

– Jeg tenkte: hva er det som skjer, og løp fort ut av butikken.

Rett utenfor døren fant hun det tredje offeret, som nå er til behandling ved St. Olavs hospital i Trondheim.

– Hjelp, hjelp, hjelp sa han. Han pekte mot hodet og sa hammer. En mann hadde brukt en hammer mot hodet hans. Han sa at det fortsatt var flere folk i andreetasjen.

Siktet for dobbeltdrap

En 18 år gammel asylsøker er siktet for å ha drept to kompiser på 17 og 19 år. Politiet fikk melding fra et vitne like før klokka 18 mandag kveld om at flere personer var skadd i en voldshendelse like ved Trondheim Torg. Da politiet kom til stedet fant de tre skadde personer.

Den siktede ble pågrepet ved Trondheim sentralstasjon mandag kveld.

Alle fire involverte i voldshendelsen var fra Afghanistan.

Rant mye blod

Et par kom for å hjelpe til. Kvinnen tok av seg skjerfet sitt og la det som press mot hodet til den skadde.

– Jeg måtte legge papir på nakken hans fordi det rant så mye blod.

Kvinnen som hjalp til kontaktet politiet. Da politi og ambulanse kom til stedet fikk Hoem varslet om at det befant seg flere personer i leiligheten i andre etasje.

Trodde det var fest

Hoem, som har drevet frisørsalongen i fem år, har ikke registret noe bråk fra leiligheten før. Hun tenkte først at bråket var fra en fest, eller at de danset.

– Jeg visste ikke at det var noe fryktelig som foregikk. Jeg har ikke opplevd den typen bråk derfra før.

Hoem fikk ikke med seg tilstanden til den skadde da helsepersonellet startet behandlingen.

– Jeg gråt, låste døren, og dro hjem. Jeg fikk ikke sove i natt.

Ikke avhørt ennå

Tilstanden til mannen som er til behandling ved St. Olavs hospital er alvorlig, men stabil.

Også den siktede gjerningsmannen ligger til behandling på St. Olavs etter å ha blitt skutt i benet av politiet. Tilstanden hans er alvorlig, men stabil. Han er ennå ikke avhørt av politiet, men det kan blir aktuelt i morgen ifølge hans forsvarer Tore Angen.