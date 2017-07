Politiet har fått nye tips i Trude Espås-saken

Selv 21 år etter drapet får politiet stadig inn nye tips i saken, spesielt etter at TV 2 tidligere i måneden kunne fortelle at ny teknologi gjorde at politiet hadde identifisert Espås på et bilde.

Nå har tre tyske TV-kanaler sendt innslag om utviklingen i etterforskningen. Politiet bekrefter at mediedekningen har ført til nye tips.

Flere millioner så programmet

– En av TV-kanalene som sendte innslaget hadde 5,2 millioner tyske seere, og også seere i Østerrike og Sveits. Vi har fått beskjed om at programmene har ført til flere henvendelser, men det nøyaktige innholdet kjenner vi ikke ennå, ettersom tipsene først skal gå via tysk politi, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt til Dagbladet.

Han håper at de tyske TV-sendingene kan gi politiet flere bilder fra området den dagen drapet fant sted.