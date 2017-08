Pastor fikk besøksforbud mot barna i menigheten

Sør-Trøndelag tingrett dømte i oktober i fjor pastoren bosatt Midt-Norge til fem år og seks måneder fengsel for seksuelle overgrep mot en av sine døtre da hun var under ti år. I tillegg ble både han og kona dømt for grov mishandling av fire av sine seks barn.

Ingen av dem erkjente straffskyld under rettssaken. Begge anket dommen, og saken kommer opp i lagmannsretten i september.

Vil holde ham borte fra barn

Even Ytterhus er rådgiver for Trondheim kommune i saker som omhandler barn og ungdom. Foto: Trondheim kommune

Even Ytterhus er SLT-koordinator i Trondheim kommune (SLT = Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak, journ.anm.). Han har hatt møter med politiet, statsadvokaten samt styret i kirkesamfunnet hvor den dømte mannen er pastor.

– Vi ønsker at han skal holdes borte fra barna i menigheten, ut fra et forebyggende perspektiv. Han ble derfor ilagt besøksforbud tidligere i sommer, sier Ytterhus til NRK.

Verken pastoren eller kona sitter i varetekt inntil ankesaken kommer opp.

Fortalte om vold og overgrep

Ekteparet har seks barn, hvorav den eldste er født i 1997 og den yngste i 2010. Fire av barna ble tatt ut av hjemmet og flyttet til ulike beredskapshjem etter at et av barna fortalte til en helsesøster at hun ble slått hjemme.

I et dommeravhør under rettssaken sa den eldste datteren blant annet at faren hadde sex med henne fordi han ikke ville at hun skulle ha kjæreste så lenge hun var liten. Hun forklarte seg også om vold.

En av guttenes beredskapsmor vitnet om en gutt som viste lite følelser og som fortalte om vold i hjemmet, både mot seg selv og søsknene.

To av guttene, som etter det NRK erfarer fremdeles bor hjemme, sa imidlertid ingenting om vold fra foreldrene da de forklarte seg i retten.

Faren ble dømt til fem år og seks måneder fengsel for brudd på straffeloven § 195, § 197 og § 219 (se faktaboks), mens mora ble dømt ti måneder fengsel for brudd på straffeloven § 219.

Bistandsadvokat Erik Andreas Lossius Widerøe og aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl. Foto: Malin Sveinsdotter Lystad / NRK

Ankesaken går med jury

Det er satt av en og en halv uke til ankesaken i Frostating lagmannsrett i september.

– Saken vil gå med jury fordi strafferammen i tiltalen mot faren er på over seks år, sier statsadvokat Jarle Wikdahl til NRK.

En jury består av fem kvinner og fem menn. Minst syv lagrettsmedlemmer må stemme ja for at en tiltalt blir kjent skyldig

Statsadvokat Wikdahl sier han i all hovedsak vil føre de samme bevisene som i tingretten.