Et nytt lavtrykk er på vei mot Midt-Norge og Helgeland fra fredag kveld. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for vindkast. For deler av Møre og Romsdal er det gult varsel.

– Når vi kommer til lørdag er det igjen opp i sterk storm fra vest. Og det er i Midt-Norge, som hadde det verste været i går, som får en ny runde igjen nå i starten av helgen.

Det forteller statsmeteorolog Pernille Borander.

Taket på et boligkompleks i Rørvik ble helt revet av natt til 1. februar 2024. Foto: Tariq Alisubh / NRK Denne veien på Kvisten sør på Frøya har blitt ødelagt i uværet. Adrian Valsø jobber med å grave den igjen. En stor takplate har blitt revet av Frøya storhall. 100 personer fra Skaun fotball skulle ha treningssamling i hallen i helga, skriver Hitra-Frøya. Foto: Bjarte Johannesen / NRK Hallen på Frøya. Foto: Bjarte Johannesen / NRK Brakkerigg Charlottenlund. Foto: Bjørn Alexander / NRK Oversvømmelse på parkeringsplass i Namsos. Foto: Espen Andreas Sandmo / NRK Sykehjem i Flatanger. Foto: Morten Andersen / NRK Nedblåst paviljong ved Scandic i Namsos. Foto: Espen Andreas Sandmo / NRK Skur blåste over på Frøya. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Det ventes vindkast på mellom 35 og 43 meter i sekundet, og sterk storm langs kysten.

– Det er usikkert hvor vinden vil treffe hardest, så folk må følge med på varselet, sier vakthavende meteorolog Håvard Torset.

Meteorologene anbefaler å feste løse gjenstander, unngå å ferdes på utsatte steder og å beregne ekstra tid til transport.

Dette anbefaler meteorologen: Ekspander/minimer faktaboks Fest alle løse gjenstander

Unngå ferdsel på utsatte steder

Beregn ekstra tid til transport og kjøring

Vurder om reisen er nødvendig

Følg råd og sjekk status fra transportaktører

Sjekk veimeldinger (175.no)

Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører

Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen

På forhånd vurder tiltak for å begrense skade Kilde: yr.no

Fare for snøskred

– Det kan også bli mye snø og snøfokk som kan føre til trafikale utfordringer. På kysten vil nedbøren stort sett komme som sludd, sier Torset.

I samme område er det også oransje- og rødt farevarsel for jord-, sørpe-, flom-skred og snøskred. Enkelte steder er det også gult farevarsel for snø.

– Når været slår om i morgen, hvor vi venter kuling og liten storm, så venter vi også at skred kan løsne av seg selv. Og snøskredfaren ser ut til å være betydelig også i Trollheimen, sier seniorrådgiver i NVE, Heidi Stranden.

Ber folk forberede seg på strømbrudd

Strømselskapet Tensio i Trøndelag sier folk må være forberedt på å miste strømmen på grunn av været.

– Etterdønningene av ekstremværet «Ingunn» vil bølge inn over Trøndelag gjennom helga. Basert på værmeldingene slik de ligger akkurat nå, vil Tensio derfor råde innbyggerne i Trøndelag til å være forberedt på at det blir et nytt utfordrende døgn for strømforsyningen.

Over 20.000 kunder ble berørt under «Ingunn». Da gikk strømselskapet ut med samme beskjed på forhånd.

Store ødeleggelser

Ekstremværet «Ingunn» rev med seg tak, vinduer, veier og trær da det herjet denne uken. Natt til 1. februar ble det målt vind opp i 54,4 meter i sekundet på Kvaløyfjellet på Sømna.

– Det er altså den kraftigste middelvinden som noensinne er målt i Norge, skriver Meteorologene på X.

Vindmålinger natt til 1. februar 2024. Foto: Meteorologisk institutt

I Rørvik i Trøndelag ble 15 personer evakuert etter at taket på et boligkompleks fløy av. Det ble det målt vindkast opp mot 47 meter i sekundet.

– Jeg har aldri vært borti noe sånt før, sa en av de evakuerte, Camilla Moe Thorsen.

NRK-reporter på Frøya: – Her er det skikkelig heftig

Forventer pågang

Hos Landbruksdirektoratet i Steinkjer sitter en gjeng og tar imot naturskadeerstatninger fra hele landet. Per nå driver de med etterarbeidet etter forrige storm, «Hans», som herjet i Norge i sommer.

Kai Terje Dretvik er seksjonsleder og han tror neppe de blir ferdige med jobben etter «Hans» før man når 2025.

– Vi har fem årsverk som behandler disse sakene, men vi trenger fler. Så vi ser på tre nye ansettelser.

Dretvik sier de ikke har merket noe trykk etter «Ingunn» ennå, men at folk har tre måneders frist for å melde en skade.

– Jeg tipper vi ser omfanget om rundt 14 dagers tid.

Man kan søke om naturskadeerstatning for en del ting som havner utenom vanlig forsikring: skader på veier, broer, jordbruks- og skogsareal, kaier og moloer av stein eller betong. Det kan også omfatte idrettsanlegg og andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring.

Seksjonslederen i Landbruksdirektoratet sier de i løpet av de siste årene har sett at det er mye større variasjoner i været som kommer, og som følge av dette blir også skadene større.