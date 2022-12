Oppdrettskommuner får 3 milliarder fra Havbruksfondet

– Det er klart det er en gladdag når vi får så mange millioner kroner. Dette er penger som skal komme innbyggerne til gode, sier en godt fornøyd Frøya-ordfører Kristin Strømskag (H) til NRK.

Pengene skal blant annet brukes til bredbåndsutbygging og utvikling av næringsområder. Noen kroner blir det også på ulike grendelag.

Kommunene som får mest er:

Frøya: 116 millioner

Nærøysund: 106 millioner

Senja: 91 millioner kroner

Fikk mer enn de trodde

Ordfører i Kvinnherad Hilde Enstad sier de fikk 7 millioner mer enn de hadde budsjettert med. Foto: Tale Hauso / NRK

På vestlandet er Kvinnherad en av kommunene som får mest, med litt over 43 millioner kroner. Det gleder ordfører Hilde Enstad (Ap).

– Alle inntekter vi får er viktige, så hver krone er kjærkommen, sier Enstad til NRK.

Kommunen hadde budsjettert med 36 millioner, og får dermed 7 millioner mer enn de hadde regnet med.

Også i Stad kommune fikk de mer enn de hadde kalkulert med.

– I budsjettet for 2022 var det kalkulert med 4,5 millioner, så over ei dobling er svært gledelig, sier ordfører Gunnar Silden (V).

Summen går rett inn på disposisjonsfondet for å begrense bruken av midler derifra.

Det er viktig at kommunene vet hva de har å rutte med, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Utbetales neste år

Pengene som i dag ble fordelt er enkelt forklart inntekter staten har fått fra oppdrettsnæringa. Det gjelder salg at nye laksekonsesjoner og avgifter på produksjon av oppdrettsfisk.

Fiskeridirektoratet foretar utbetalingen. Det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen. Det blir sannsynligvis før jul, og senest på nyåret.

– Kystkommunene spiller en viktig rolle i å legge til rette for oppdrettsnæringa, og summen de nå får er større enn ved forrige tildeling. Det betyr at disse kommunene får mer penger til skole, barnehage, eldreomsorg og utvikling i sine lokalsamfunn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Havbruksfondet Foto: Mowi Ekspandér faktaboks Havbruksfondet ble oppretta i 2015. Pengene i fondet kommer fra inntektene myndighetene har fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene. Alle kommuner og fylkeskommuner som får penger fra fondet må ha lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem. Både kommuner og fylkeskommuner får penger fra fondet. Kommunene får mest med 7/8 del av fondet, mens fykeskommunene får resten. Kilde: Fiskeridirektoratet

Disse pengene betyr enorm mye, sier ordfører i Skjervøy Ørjan Albrigtsen Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Skjervøy kommune i Nord Troms får utbetalt over 43 millioner kroner. Ordfører i kommunen, Ørjan Albrigtsen (KrF), sier at pengene betyr enormt mye.

– Når det nå ser ut til at vi får 5 millioner mer enn det vi hadde lagt inn i estimatet, så er det en fantastisk førjulsgave.

Kommunen har hatt en langsiktig satsing på havbruk og har i planene å investere 100 millioner i et nytt industriområde. Albrigtsen sier at de ikke hadde forventet så mye midler.

– Det er ikke bare viktig for Skjervøy, men det er viktig for en hel region i Nord Troms fordi tilretteleggingen vi gjør være med å sikre arbeidsplass og infrastruktur i regionen.

800 ekstra millioner

Det spesielle i år et at Havbruksfondet har 800 millioner ekstra til fordeling på oppdrettskommunene i landet. Dette er penger som vil bli fordelt seinere om stortinget sier ja.

Det vil i tilfelle bli den største utbetalingen i ett enkeltår. I tillegg vil kommunesektoren motta en ytterligere overføring i 2023.

– Det er viktig for forutsigbarheten at kommunene nå vet hva de får å rutte med. I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at de skal sitte igjen med en større andel av verdiene som skapes. Det gjør de nå. Sier vi det, så gjør vi det, sier Skjæran.

Det er fiskeridirektoratet som har ansvar for utbetalingene. Pengene gis både til kommuner og fylkeskommuner der kommunene får størsteparten.