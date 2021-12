Første omikron-tilfelle påvist i Trondheim

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Torsdag ble det første tilfellet av omikron påvist i Trondheim.

Viruset er påvist på laboratoriet ved St. Olavs hospital, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

I tillegg til det ene sikre omikron-tilfellet, er det mistanke om at ytterligere tre koronasmittede har omikron-varianten.

Disse tre er meldt inn som sannsynlig omikron, uten at det er sikkert påvist ennå.

– Det jobbes utover kvelden med å avklare situasjonen. Vi holder på å kartlegge og smittespore nå. Vi prøver å finne ut om tilfellene har sammenheng, og hvem som er nærkontakter, sier Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør i Trondheim.

Skal ha mildt sykdomsforløp

De smittede er menn i 20-50-årene.

Det er uklart hvor mange som er i karantene på grunn av omikron-tilfellet og -mistanken.

Dehli sier de kommer med mer informasjon fredag formiddag.

Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør i Trondheim. Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

Karantene- og isolasjonsreglene er strengere ved omikron enn delta-varianten av viruset, fordi det er mer smittsomt.

Dehli kan foreløpig ikke svare på om mannen som har fått påvist omikron er vaksinert.

– Det går jeg ikke ut med opplysninger om nå, men vi kommer tilbake med mer informasjon i morgen, sier Dehli torsdag kveld.

Sykdomsforløpet skal være mildt.

Har satt 100 førstedoser med vaksine denne uka

– Vaksine er veien ut av dette. Det kan vi ikke gjenta mange nok ganger, understreker Dehli.

Ifølge henne har omikron ført til en rush ved vaksinestasjonen av folk som ikke ennå har fått stikket.

Mandag, tirsdag og onsdag denne uka har Trondheim kommune satt 100 førstedoser med koronavaksine.

På landsbasis har 4843 førstedoser blitt satt disse dagene, ifølge tall fra FHI. De siste ukene har antallet ligget på over 1000 førstedoser hver ukedag.

Trondheim kommune hadde møte med de andre storbyene torsdag. Dehli sier at både Oslo, Stavanger og Tromsø meldte om en strøm av folk som vil ha den første dosen.

– Omikron har åpenbart fått noen til å innse alvoret, sier Dehli.

345.000 voksne er fortsatt uvaksinerte

– Det er altfor mange helt uvaksinerte voksne. De MÅ nå melde seg for vaksinering. Det haster, sier professor Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttet.

Det er nærmere bestemt 345.000 voksne nordmenn som fortsatt ikke har fått første dose. De fordeler seg slik på alder:

27.000 er over 65 år.

85.000 er mellom 45 og 64 år.

233.000 er mellom 18 og 44 år.

Preben Aavitsland, overlege i Folkehelseinstituttet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Disse bidrar med omtrent halvparten av landets sykehusinnleggelser for korona selv om de utgjør under ti prosent av alle voksne, sier Aavitsland.

Han råder deg som er uvaksinert til å gjøre følgende: Sjekk kommunens nettside og skaff deg vaksinetime. Alternativt møt opp på drop-in.

– Kommunene må sørge for at disse etternølerne kan bli vaksinert. Og i tillegg gi et tilbud om tredje dose til de eldre.

Mange vil ha oppfriskningsdosen

Trondheim har god oppslutning også tredje dose nå. 76 prosent i aldersgruppen 65 og oppover har fått denne oppfriskningsdosen.

Helsepersonell er vaksinert med tredjedosen i tillegg.

Stjørdal har stengt en hel skole

Det er mistanke om omikron-smitte også i nabokommunen, Stjørdal.

En hel skole er stengt på grunn av mistanken. Alle elever ved Halsen barneskole må ha hjemmeskole inntil videre.

– Foreløpig er vi ikke hundre prosent sikre, men sykehuslaboratoriet sier det er høyst sannsynlig omikron, sier kommuneoverlege Leif Edvard Vonen til NRK.

I dag ble det også påvist omikron-smitte hos en person i Malvik. Det er gjennomført smittesporing og den smittede er satt i isolasjon.

To husstandsmedlemmer har testet positivt på koronavirus, og forventes å teste positivt på omikron-varianten. Smitten kan spores til Oslo.

- Vi følger situasjonen nøye, og har god kapasitet både på testing og sporing, sier kommuneoverlege i Malvik Realf Ording Helgesen.