I verden har omtrent 425 millioner mennesker en form for sykdommen diabetes. Rundt 75 millioner av disse har behov for å tilføre kroppen insulin.

Uten hormonet insulin vil nivået av blodsukker i kroppen bli for høyt, og det kan føre til alvorlige konsekvenser.

Tilførsel av insulin skjer i dag via sprøytestikk eller pumper.

Men forskere verden over jobber iherdig med å finne bedre løsninger. Og nå kan de være nærmere enn noen gang.

– Vi har funnet en måte å frakte insulin til de riktige cellene i leveren på, via munnen. Dette betyr at hormonet ikke går til andre, uønskede steder i kroppen. Og det forårsaker heller ikke hypoglykemi. Dette er lovende resultater for diabetikere.

Det sier professor Peter McCourt. Han er ansatt ved UiT – Norges arktiske universitet.

De nye funnene er publisert i Nature Nanotechnology.

Gode grunner til å forske

Det er verken gunstig at blodsukkeret vårt blir for lavt eller for høyt. Et normalt blodsukker hos folk som ikke har diabetes, ligger mellom 4 og 7–8 mmol/l.

– Når man injiserer insulin under huden, går hormonet til flere steder i kroppen – til muskler, fettvev og lever. Dette fører blant annet til opphopning av fett i muskler, noe som ikke er bra. Injisert insulin kan også forårsake hypoglykemi, hvor blodsukkeret blir for lavt, sier McCourt til NRK.

Dette er noen av grunnene til ønsket om å finne andre løsninger.

Peter McCourt er professor ved UiT – Norges arktiske universitet. Han mener de nye funnene er solide. Foto: Kjetil Rydland/UiT

Tidligere har forskere oppdaget at bitte små sølvpartikler kan brukes til å frakte medisiner målrettet til leveren via nanoteknologi.

I den nye studien har forskerne tilført disse partiklene insulin. De har også funnet en måte å beskytte hormonet på idet det passerer fordøyelsessystemet vårt.

Når medisinen når fram til de riktige cellene, blir insulinet frigjort der det trengs. Og hormonet frigis kun ved behov, altså når blodsukkeret blir for høyt.

Og noe av det viktigste er at resultatene viser at metoden ikke fører til for lavt blodsukker.

Dette er diabetes type 1 Ekspander/minimer faktaboks Diabetes type 1 er ein kronisk sjukdom der bukspyttkjertelen har slutta å lage, eller lagar for lite insulin. Sjukdommen kan føre til problem. I verste fall at ein blir blind, amputasjonar, nyresvikt, hjarteinfarkt og redusert levetid. Fram til no har det ikkje vore klart kvifor nokon får denne typen diabetes, men forskarar ved UiO har vist at virus bidreg til å utløyse sjukdommen. Når bukspyttkjertelen din sluttar å lage insulin, vil sukkerinnhaldet i blodet stige utan kontroll. Det gir ofte desse symptoma. tørste

stadig behov for å tisse

vekttap

slappheit Kjenner du på desse symptomene, oppsøk lege! Viss du får diabetes type 1, må du gi kroppen insulin resten av livet. Det gjer du med daglege injeksjonar eller med insulinpumpe. Rundt 28.000 nordmenn har diabetes type 1 i Noreg i dag. (Kjelder: SNL, UiO, Helsenorge.no, Diabetesforbundet)

– Et stort fremskritt

Trond Geir Jenssen er overlege ved Oslo universitetssykehus og medarbeider i Diabetesforbundet. Han sier at det å kunne ta insulin som tabletter har vært et forskningstema i flere tiår.

Og at det mest kritiske er når insulinet skal passere syren i magesekken, der det ofte blir ødelagt.

– Dersom man nå har funnet en metode som viser seg at kapsler med insulin kan passere magesekken uskadet, for så å løse seg opp i tarmen og på en forutsigbar måte regulere blodsukkeret, vil det være et stort fremskritt for pasienter som ikke setter pris på sprøyter.

– Dette er studier som er interessante å følge med på, sier overlegen.

Overlege og professor Trond G. Jenssen. Han har fått pris for sitt arbeid med blant annet diabetes. Foto: Diabetesforbundet

Kresne bavianer

Hittil har metoden blitt testet på både mus og primater. Begge forsøkene viste seg å ha den effekten forskerne forventet.

Nicholas Hunt er førsteforfatter av studien, og han forteller at de måtte ha en spesiell tilnærming for å teste insulinet på bavianer.

– Da trengte vi å levere den i en form som de lett ville spise. Den beste løsningen var å inkorporere oralt insulin i en sukkerfri sjokolade.

Dette var noe bavianene likte, forklarer forskeren. Men ikke alle varianter i forsøket falt i smak.

– Vi lagde også sukkerfrie geléer med insulin, men bavianene likte ikke dem så godt.

Hunt mener at sjokoladeformen, gitt at metoden fungerer som de vil i kliniske forsøk, også kan gis til barn i stedet for en tablett i framtiden.

Ikke ført fram tidligere

I Norge har omtrent 300.000 personer diagnosen diabetes.

Cecilie Roksvåg er fungerende generalsekretær i Diabetesforbundet. I en e-post til NRK skriver hun at de alltid er positive til forskning som har et mål om å gjøre hverdagen for diabetikere enklere.

– Et slikt alternativ ville naturligvis være positivt for personer som er avhengig av daglige insulininjeksjoner.

Men de vet å ikke ta ikke seieren på forskudd. For det er mange som har prøvd å finne lignende svar tidligere. Uten å lykkes.

– Tidligere forsøk med oral behandling av diabetes type 1 har ikke ført fram, og det har vist seg svært vanskelig å tilføre insulin på denne måten, sier Roksvåg.

Cecilie Roksvåg i Diabetesforbundet. Foto: Erik M. Sundt / Diabetesforbundet

Allerede neste år starter forskerne med å teste den nye metoden på mennesker. Og siden den fungerer på bavianer, mener professor Peter McCourt at sannsynligheten også er stor for at det vil fungere på folk.

– Etter min mening er disse resultatene solide, sier han.

Professoren mener om alt går som det skal, kan man ha et produkt innen tre år.