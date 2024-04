Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Keenious er et norsk AI-verktøy utviklet av Frode Opdahl og Anders Rapp for å hjelpe studenter og forskere med å finne relevant forskning og litteratur.

Så er vi der igjen. Studenter over hele landet er midt inne i en ofte tung eksamensperiode, der det skal leses, pugges og kildehenvises.

Ja, vi har alle fått med oss at akkurat dét kan være litt vanskelig for noen.

En vel så stor oppgave når du studerer (eller forsker, for den saks skyld) er å finne relevante kilder til nettopp ditt arbeid.

Hvor skal du begynne å lete? Og hva finnes egentlig av forskning og litteratur på akkurat det du trenger? Foto: Aurora Ytreberg Meløe / Aurora Meloe

Og her kommer et verktøy utviklet ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø inn i bildet.

– Det fungerer som et anbefalingssystem, litt som Netflix og YouTube. Den gir deg relevant litteratur basert på det du skriver om, forteller daglig leder Frode Opdahl i gründerbedriften Keenious.

Sammen med barndomsvenn Anders Rapp er de cofounders i tromsøfirmaet som nå vekker oppmerksomhet ut i verden.

De ville ha et gøy navn som var enkelt å stave på engelsk. Keenious er en krysning av ordet keen (skarp) og curious (nysgjerrig). – Full av interesse og gira på å finne mer, sier Frode Opdahl. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Vil motivere til mer tidsbruk

Oslo Met, University of East London, East Stroudsburg university, Santa Monica college.

Alle er eksempler på universitet som nå har kjøpt inn verktøyet, og dermed tilbyr studentene sine litt drahjelp.

Disse har verktøyet i Norge Ekspander/minimer faktaboks Universitetet i Oslo

OsloMet

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Bergen

Norges handelshøyskole

Forsvarets høgskole

Høgskolen på Vestlandet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Sørøst-Norge

Keenious fungerer ved at den ved hjelp av kunstig intelligens analyserer teksten til brukeren, og så lager en liste av anbefalte forskningsartikler.

Den har tilgang til langt flere og andre artikler enn det et søkefelt fanger opp, og er også mer treffsikkert, ifølge Opdahl.

– Vi har prøvd å gjøre det så enkelt som mulig. Så det er bare å trykke på en knapp i word.

Slik ser verktøyet ut i skriveverktøyet. Høyremargen brukes til å gi deg foreslått lesestoff basert på det du enten har markert, eller hele teksten. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Målet er ikke at studenter skal bruke mindre tid på studiene. Tvert imot.

– Vi ønsker at de skal bruke mindre tid på å lete etter forskning, slik at de kan bruke mer tid på å lese det de finner. Og fordi du kommer over annen litteratur enn det du hadde tenkt på, kan teksten din tas i en helt annen retning, forteller Opdahl.

De har også gjort studier på at nettopp dette gjør studentene mer inspirert og motivert, og gir det lille pushet til å fortsette med oppgavene sine.

Fra barndomsvenner til kolleger

Ideen kom da Frode Opdahl selv skulle skrive master i informatikk for syv år siden, om tekstanbefalinger. Men han slet med å finne relevant forskning.

– Jeg prøvde å google for å se om noen hadde laget et slik program. Men siden jeg ikke fant noe, skjønte jeg at jeg måtte lage det.

Og sammen med co-founder og barndomsvenn Anders Rapp tok de sjansen på gründerlivet. Rapp er driftssjef i selskapet, henter inn investorer og gjør alt utad mot markedet, slik at Opdahl kan utvikle produktet.

De har gått på samme videregående skole og gründerskole. Nå er de kolleger og medgründere. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Drømmen er jo å jobbe med noen du kjenner godt og vet du fungerer med. Og det er noe av det fine med en oppstartsbedrift, du får valgt dine egne kolleger. Vi komplimenterer hverandre godt, sier Rapp.

Store drømmer og mange reisedøgn i året til tross:

– Det har ikke vært en elegant livsstil. Vi har gått fra fattige studenter til fattige gründere. Men jeg syns det er verdt det. Det er gøy å jobbe med et felt der det er mye som skjer, sier Opdahl.

Frode Opdahl i dialog med andre gründere i Norinnovas lokaler i Forskningsparken i Tromsø. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Gror gründere i nord

Per nå er de åtte personer i firmaet.

UiT Norges arktiske universitet har vært en nøkkelbrikke i utviklingen.

Rektor Dag Rune Olsen håper flere studenter starter egen virksomhet. Det bidrar til verdiskaping og nye arbeidsplasser i nord, sier han.

– Vi ser det som en del av vårt samfunnsmandat å bidra til det.

Drahjelp har firmaet også fått fra Norinnova, som hjelper nordnorske gründerideer innen forskning til å nå ut globalt.

– De gjør det lettere å få tilgang på riktig informasjon, og kanskje får vi bedre kunnskapsproduksjon rundt om i verden, sier administrerende direktør Asbjørn Lilletun.

Asbjørn Lilletun er administrerende direktør i Norinnova, som hjelper gründere i nord med å knytte kontakter internasjonalt. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Han ser en positiv utvikling i nordnorsk gründervirksomhet for tiden, både på kvalitet og antall. Nå håper han Opdahl og Rapp inspirerer flere studenter.

– Vi ser at stadig flere unge fra andre utdanningsinstitusjoner ønsker å komme nordover og etablere bedrifter i vår landsdel. Og så finnes det hjelp med de tingene du ikke kan, for å få realisert drømmen din, sier Lilletun.

Møter kronprinsen

Drømmen videre for tromsøbedriften er å utvikle verktøyet til å lese alle språk, for å gjøre forskning fra hele verden tilgjengelig for alle.

Og allerede er de i kontakt med et japansk universitet.

– Jeg var i Hokkaido i Japan nylig. Der har de mange av de samme utfordringene med snø og industri som vi i Norge har. Og de har masse forskning som er superrelevant for oss, men vi har ikke hatt muligheten til å finne fram til det, forklarer Opdahl.

– Når vi forteller om konseptet så får vi ofte høre at folk sier «åh, skulle ønske jeg hadde det da jeg var student», sier Frode Opdahl. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Med en nysignert investorkontrakt på 15 millioner kroner er oppstartsbedriften nærmere målet.

– Det har vært viktig for oss å finne investorer som har de samme verdiene som oss, og som ønsker å gjøre noe positivt innen utdanning. Det har vi nå funnet, slik at vi kan ta fatt på våre ambisjoner, sier driftssjef Anders Rapp.

Denne uken skal tromsøgründerne møte kronprins Haakon i San Francisco, når han skal diskutere samarbeid om kunstig intelligens med amerikanerne.

– Vårt mål er ikke at KI skal løse problemet ditt slik at du slipper å lære deg noe. Det er at du skal sitte igjen med noe som er bedre enn du startet med, sier Opdahl.