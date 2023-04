Det er forskere fra USA som har studert matvanene til folk i 184 land. Analysen baserer seg på tall og data fra 1990–2018.

Og i løpet av disse 28 årene skal millioner av mennesker verden over ha utviklet sykdommen som følge av dårlig kosthold.

Det ferdige arbeidet har ført til en stor studie, som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature Medicine.

Til sammen har forskerne vurdert elleve ulike kostholdsfaktorer. Og spesielt tre av disse skal være avgjørende for utviklingen av sykdommen.

Mat man kan være obs på

Resultatene viser blant annet at dette er mat man bør spise mindre av:

Rødt kjøtt

Bearbeidet kjøtt

Raffinerte karbohydrater, som hvit ris og hvete

Fruktjuice

Men spis heller mer av dette:

Fullkorn

Belgfrukter

Grønnsaker uten stivelse

Nøtter og frø

– På et globalt nivå estimerte vi at 7 av 10 tilfeller av denne sykdommen skyldes dårlig kosthold. I visse nasjoner er tallene enda høyere. Om man ikke gjør noe med situasjonen, vil forekomsten bare øke. Det sier førsteforfatter av studien, Meghan O’Hearn, til NRK.

Hun forteller videre at Norge er et av landene som ble undersøkt i den nye forskningen.

Meghan O’Hearn er stipendiat ved Tufts University i USA. Foto: Tufts University

Nordmenn spiser for mye kjøtt

I kroppen vår har vi et hormon som heter insulin. Dette gjør oss i stand til å omdanne sukkeret vi spiser til energi. Når man har diabetes type 2 virker ikke insulinet som det skal, og man får høyt blodsukker fordi mye av sukkeret blir værende i blodet.

Ifølge tall har omtrent 240.000 mennesker i Norge denne livsstilssykdommen. I tillegg regner man med at en del folk lever med sykdommen uten å være klar over det.

I tillegg til dårlig kosthold kan overvekt, inaktivitet, røyking og alkohol utløse sykdommen. Arv er også avgjørende. Har du mor eller far med diabetes type 2, har du selv omtrent 40 prosent sjanse for å utvikle sykdommen i løpet av livet.

Resultatene fra den nye studien viser at man i Norge i 1990 estimerte at 64,9 prosent av tilfellene av sykdommen skyldtes dårlig kosthold. I 2018 hadde dette tallet steget til 75,1 prosent.

Og grunnen til dette? Vi spiser for mye rødt og bearbeidet kjøtt, mener forskerne. I tillegg har vi nordmenn et utilstrekkelig inntak av fullkorn.

Normalt ligger konsentrasjonen av glukose i blod på mellom 4 og 6 mmol/liter. 5,1 er innenfor normalen. Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Overraskende høyt

Anne-Marie Aas er klinisk ernæringsfysiolog. Hun sitter også i Diabetesforbundets medisinske fagråd.

Hun mener den nye studien er solid, og at funnene er interessante. Det at så mange som 7 av 10 tilfeller skyldes kosten, overrasker.

– Det er godt kjent at overvekt og fedme øker risikoen for diabetes type 2 hos personer som er genetisk disponert for å få sykdommen. Likevel synes jeg dette var overraskende høyt, sier Aas til NRK.

Hun sier videre at forskerne har gjort en stor jobb, men at det likevel er en del antagelser man ikke kan være helt sikre på.

– Hovedbudskapet er likevel at det er ikke bare overvekt som er problemet og at vi bør fokusere på kvaliteten på det vi spiser, ikke bare kaloriinnholdet.

Og nå har forskere nylig både ferdigstilt og publisert nye kostholdsråd for diabetikere.

Anne-Marie Aas tror tallene fra Norge gjenspeiler økningen av overvekt i befolkningen, samt økt kjøttforbruk. Foto: Erik M. Sundt

Nye kostholdsråd for diabetikere

En stor gruppe med forskere fra hele Europa, Canada og New Zealand har gjort en grundig gjennomgang av alt som er gjort av forskning innen dette feltet, forteller Aas.

Og på grunnlag av dette arbeidet kommet fram til flere anbefalinger:

Kostholdsråd for forebygging og behandling av diabetes Ekspandér faktaboks Oppsummert er dette de viktigste kostrådene for å forebygge og behandle diabetes: Hvis du er overvektig, vil vektreduksjon være det viktigste og mest effektive tiltaket du kan gjøre. Det kan forebygge diabetes og faktisk også gjøre at du oppnår remisjon av type 2 diabetes, det vil si å få normalt blodsukker uten bruk av blodsukkersenkende medisiner.

En rekke matvarer og kostholdsmønstre er egnet for diabetesbehandling og kostrådene sammenfaller i stor grad med de norske kostrådene til den generelle befolkningen.

Kostholdet bør i hovedsak bestå av plantebasert mat som fullkornsprodukter, grønnsaker, hel frukt, belgvekster, nøtter, frø og planteoljer. Samtidig som inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt, salt, sukkerholdige drikker og raffinerte kornprodukter reduseres til et minimum. Her kan du lese mer om anbefalingene.

For høyt inntak av både rødt og bearbeidet kjøtt er et problem når det gjelder utviklingen av diabetes type 2. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Verst blant menn og unge voksne

Den nye studien har blant annet basert seg på data fra Global Dietary Database. Dette er et samarbeid på tvers av land for å best mulig samle informasjon om folks kosthold verden over.

Resultatene fra studien viste også at et dårlig kosthold forårsaker en større andel av diabetes type 2 blant menn enn blant kvinner. Det samme gjelder for unge mennesker sammenlignet med de som er eldre.

Forsker Meghan O’Hearn mener dette bør være en vekker.

– Disse funnene bør være en vekker for fagfolk, beslutningstakere og andre aktører. Man bør øke tilgjengeligheten og rimeligheten av næringsrik mat, sier hun.

