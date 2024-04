– Jeg tror til syvende og sist at du ikke blir noe klokere av å ikke søke. Du må prøve – det er en måte å finne ut av det på, sier student Eilert Jenssen (21) til NRK.

Han syns det var vanskelig å bestemme seg for hva han ville studere da valget skulle tas i fjor vår.

I disse dager er det mange som er i samme situasjon. Mandag 15. april er nemlig siste frist for å søke høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Valgte utradisjonelt

– Jeg hadde en interesse for helse og omsorg, men jeg måtte bruke mye tid på å sette meg inn i de ulike studiene, forteller Jenssen.

Han benyttet seg blant annet av karriereveiledning. Det var nyttig, men han ble likevel ikke helt trygg på sitt eget valg.

– De gir jo aldri et spesifikk svar, og til syvende og sist må du jo ta valget selv. Men det var fint å snakke med dem, og jeg fikk råd om hvordan jeg burde tenke.

Sykepleierstudentene Almar Pedersen og Eilert Jenssen er begge del av UiTs pilotprosjekt som har som mål å få flere gutter til å søke helsefag. Foto: Erik Waagbø / NRK

– Hva var det som hjalp deg mest?

– Vi snakket om hvilke egenskaper jeg har og hva jeg tror de egenskapene kan brukes til.

Nå er han førsteårsstudent på sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet.

– Å velge et omsorgsyrke som gutt er jo litt utradisjonelt, så jeg trengte kanskje den lille ekstra bekreftelsen for å kunne lande på det valget.

En av dem som hjelper sånne som Jenssen er Marit Overrein. Hun er karriereveileder i karriereveiledning.no, og veileder folk om utdannings- og karrierevalg via chat og telefon.

Her er hennes syv råd:

Hva er du interessert i?

Overrein råder deg som er usikker til å spørre deg selv om hva du vil lære mer om.

Du trenger ikke kunne noe spesielt på forhånd om det du søker på, og du må heller ikke vite akkurat hva du vil jobbe med i fremtiden, sier hun.

– Men at du har en interesse for feltet har veldig mye å si for motivasjonen din gjennom hele studiet, og også for prestasjonene dine og hva du oppnår gjennom studiet.

Marit Overrein, karriereveileder i karriereveiledning.no, som ligger under Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Foto: Magdalena Fosshaug / Privat

Skaff informasjon

– Det finnes veldig mye informasjon der ute, så hvis du har et drømmeyrke kan du finne ut hva som er den beste veien frem til det, sier veilederen.

Det kan også være lurt å oppsøke informasjon om alternativene hvis du ikke er helt sikker på hva målet er.

– Finn ut hva studiet faktisk handler om, ikke bare hva tittelen er. Du finner mye info på skolen eller studiestedets nettsider.

Snakk med noen

– Et godt tips er å snakke med noen om det, for eksempel oss i karriereveiledning.no. Det er helt gratis, og vi er åpne frem til søknadsfrist, til og med søndag 14. april, sier Overrein, og legger til:

– Noen foretrekker å snakke med noen man kjenner godt, for å få sortert tankene.

Aksepter usikkerheten

Du må forsøke å akseptere at du er litt usikker, og at det er veldig vanlig, sier Overrein.

– De aller fleste av oss må bare hoppe i det, uten å vite helt hva vi går til.

– Og husk at hvis du ender med å kjenne på at det var feil valg, så er ikke det helt krise. Det er vanlig.

Hva er styrkene dine?

Hva trivdes du med på videregående? Hvilke fag likte du, og hvilke likte du ikke?

Hvis du står veldig fast, så kan svarene på disse spørsmålene være et fint sted å starte, mener veilederen.

Det kan også være helt andre ting i livet som har gitt deg noen tegn til hva du kan passe til, for eksempel hobbyer eller rolle i vennegruppa.

Finn ut av det praktiske

Undersøk hvordan studiet du vurderer er lagt opp, og finn ut om du har noen absolutte kriterier.

– Hvis du vet at du vil jobbe et bestemt sted i landet, kan det være lurt å sjekke ting som jobbmulighetene der.

Det kan være lurt å undersøke opptakskrav og viktig info om selve søknadsprosessen, råder Overrein.

Ikke la deg påvirke for mye

– Minn deg selv på at det er du som skal ta utdanning. Det er ikke foreldrene dine eller andre rundt deg som kanskje prøver å påvirke deg, sier veilederen, og legger til:

– Prøv å holde fast i det som du kjenner at er dine meninger og tanker. Ta utdanning for din egen del.

– Viktig å gi det litt tid

Sykepleierstudent Jenssen sto til slutt mellom tre-fire ulike alternativer, alle innenfor helsefag.

Å velge ett av dem var vanskelig, og selv om Jenssen er fornøyd med studiet sitt, er han fortsatt ikke hundre prosent sikker på at han har valgt rett.

– Men jeg er glad for at jeg prøver, og det er viktig å gi det litt tid.

Studenter på campus i Tromsø. Foto: Aurora Ytreberg Meløe

Jenssen har fem råd til deg som er i tvil: