Håper denne tabletten skal løse insulinbehovet for diabetikere

Det er mer enn 9 millioner mennesker i verden som har sykdommen diabetes type 1. De aller fleste bruker sprøyter for å sørge for at kroppen får insulin etter hvert måltid.

Dr. Anubhav Pratap-Singh er en av forskerne som jobber dedikert for å finne en løsning i tablettform. Det har han gjort i mange år. Han sier inspirasjonen til arbeidet er hans egen far, som har injisert insulin 3–4 ganger daglig de siste 15 årene.

Og nå, for første gang, ser forskerne at rotter tar opp insulin via tabletter på samme måte som ved injeksjoner.

– Dette viser at vi er på rett veg. Det vil bedre både livskvaliteten og den mentale helsen til mange millioner mennesker, sier Pratap-Singh.

Den nye studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature.

– Hadde vært mye bedre

Diabetes type 1 er en krevende sykdom. Man gjør størsteparten av behandlingen på egen hånd.

– Det er en jobb som gjøres hele døgnet, 365 dager i året. Alt som kan bidra til å gjøre dette enklere, betyr mye for de som lever med sykdommen. Det sier Silje Herbro Landsverk til NRK.

Hun er kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet. Landsverk mener tabletter hadde gjort seg – da det innebærer at folk slipper å stikke seg selv mange ganger om dag.

– Mange med diabetes, særlig barn, synes det er ubehagelig og skremmende å stikke seg med insulinsprøyte. For dem vil en tablett være et mye bedre alternativ. Noen synes også det kan være ubehagelig med oppmerksomheten som gjerne følger med det å bruke sprøyte.

En injeksjon med insulin settes ofte i magen. Noen ganger også i låret. Foto: Snare, Knut / Aftenposten

Rett i leveren

Ifølge den nye studien tar rottene opp nærmere 100 prosent av insulinet fra tablettene. Og stoffet går rett i leveren til forsøksdyrene.

Dette har man ikke klart tidligere, da man har sett at insulinet har samlet seg i mageregionen.

– Selv etter to timer var det ikke tegn til insulin i magen til rottene vi testet. Alt var inne i leveren. Og det er det ideelle målet for insulin, sier Yigong Guo. Han er en av forfatterne bak studien.

Diabetes type 1 Ekspandér faktaboks Er ein livstruande tilstand utan nødvendig medisin.

Vert og kalla insulinavhengig diabetes, fordi dei som har diagnosen er avhengige av insulin for å ikkje døy.

Tilstanden kjem av at kroppen øydelegg dei insulinproduserande betacellene i bukspyttkjertelen. Ingen veit kvifor dette skjer.

Pasientane er avhengig av konstant overvåkning av insulin-nivået i kroppen, noko som skjer med injeksjoner eller ei insulinpumpe.

Kring 25.000 personar i Noreg har diabetes type 1.

Fant en like hurtig metode

Det å skulle sette en sprøyte flere ganger daglig, er verken komfortabelt eller praktisk. Men det har hittil vært den mest presise måten å sørge for at kroppen får insulinbehovet dekt.

Tiden det tar fra en eventuell tablett havner i munnen til medisinen absorberes, er derfor kritisk.

Tidligere forsøk med tabletter har vist at det tar for lang tid.

Nå har gruppen med forskere laget en type. Denne tabletten skal ikke svelges, men i stedet løses den opp inne i munnen.

Ifølge studien skal innholdet fra denne være like hurtigvirkende som i en injeksjon. Insulinet frigjøres i løpet av 30–120 minutter.

Her demonstrerer en av forskerne i laben utviklingen av insulintabletten. Foto: Karen Lee/University of British Columbia

Et håp for framtiden?

Trond Geir Jenssen er overlege ved Oslo universitetssykehus og medarbeider i Diabetesforbundet. Han sier man lenge har forsøkt å finne alternative metoder.

– Det har vært forsøkt inhalasjon av insulin gjennom lungespray, tabletter som løses opp av slimhinnene i munnen, samt et preparat som smøres på huden. En del av dette forskes det stadig på, men har foreløpig ingen plass i den vanlige behandlingen.

Legen mener fordelen med sprøyter er at de kan doseres på en nøyaktig måte, og at man ganske nøyaktig kan forutsi virkningsprofilen i kroppen.

Trond Geir Jenssen har blant annet fått en forskningspris for sitt arbeid med nyresykdom, transplantasjoner og diabetes. Foto: Diabetesforbundet

Men kanskje har dr. Pratap-Singh og hans kolleger nå knekt en kode som likevel gir håp for framtiden. Selv om arbeidet vil kreve både mer penger og tid før tabletten kan testes på mennesker.

Silje Landsverk i Diabetesforbundet sier en tablett også ville vært praktisk enklere.

– Det er langt enklere å putte en eske med tabletter i bagen når du skal på reise, enn å huske insulin, penner, sterileriseringsutstyr og så videre. En tablett er heller ikke avhengig av og oppbevares i riktig temperatur, slik som flytende insulin.