Gjennombrot etter 20 år: Virusmedisin kan bremse nyoppdaga diabetes type 1

Knut Dahl-Jørgensen er professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Denne veka er han i Hamburg i Tyskland for å presentere heilt nye forskingsfunn.

Og det er ikkje kva resultat som helst, men funn som blir beskrive som eit gjennombrot etter 20 års dedikert arbeid. Tidlegare har dei funne virus i dei områda av bukspyttkjertelen som lagar insulin.

No har dei vist at medisinar mot virus reduserer tapet av insulin for dei som nyleg har fått diabetes type 1.

– Det er stor interesse for funna våre, og det er jo flotte resultat, seier Dahl-Jørgensen.

Studien vart onsdag publisert i det anerkjende tidsskriftet Nature Medicine.

Dette er diabetes type 1 Ekspander/minimer faktaboks Diabetes type 1 er ein kronisk sjukdom der bukspyttkjertelen har slutta å lage, eller lagar for lite insulin. Sjukdommen kan føre til problem. I verste fall at ein blir blind, amputasjonar, nyresvikt, hjarteinfarkt og redusert levetid. Fram til no har det ikkje vore klart kvifor nokon får denne typen diabetes, men forskarar ved UiO har vist at virus bidreg til å utløyse sjukdommen. Når bukspyttkjertelen din sluttar å lage insulin, vil sukkerinnhaldet i blodet stige utan kontroll. Det gir ofte desse symptoma. tørste

stadig behov for å tisse

vekttap

slappheit Kjenner du på desse symptomene, oppsøk lege! Viss du får diabetes type 1, må du gi kroppen insulin resten av livet. Det gjer du med daglege injeksjonar eller med insulinpumpe. Rundt 28.000 nordmenn har diabetes type 1 i Noreg i dag. (Kjelder: SNL, UiO, Helsenorge.no, Diabetesforbundet)

Les også: Håper denne tabletten skal løse insulinbehovet for diabetikere

Eit svært vanleg virus

Allereie i 2015 klarte professoren og kollegaene hans å finne ein samanheng mellom diabetes type 1 og virus. Den gong fann dei enterovirus, som er vanleg ved både omgangssjuke og infeksjonar i luftvegane, i bukspyttkjertelen til pasientar med sjukdommen.

Det kan tyde på at sjukdommen oppstår som følgje av virusinfeksjonar.

Bukspyttkjertelen lagar hormonet insulin, og dette er noko menneske med diabetes ikkje produserer nok av på eiga hand.

Forskarane trur nokre personar er meir sårbare for dette viruset enn andre er.

I den nye studien var derfor målet å bruke dei gamle funna for å komme eit steg vidare – noko forskarane verkar og ha lykkast godt med.

Knut Dahl-Jørgensen er overlege ved Oslo universitetssjukehus og har fått ein heiderspris av Diabetesforbundet for arbeidet sitt med sjukdommen. Foto: Ola Gamst Sæther / Apollon

– Eg må berre tenkje litt meir

Mari Groven var ni år då ho fekk diabetes type 1. Og like etter vart ho med i den nye studien. I dag er ho 14, og seier at det å leve med diabetes ikkje er så veldig annleis.

– I starten visste eg ikkje så mykje om det, men no går det bra. Eg må berre tenkje litt meir og leggje inn på pumpa når eg et. Eg opplever også litt meir mas frå pumpa, sensoren og frå foreldra mine. Og eg må ofte endra utstyr – sånt som andre slepp, seier ho.

14-åringen meiner folk burde lære meir om diabetes type 1.

– Innimellom får eg rare kommentarar frå andre. Det er jo fordi dei ikkje kan så mykje, men dei trur at dei kan. Eg synest det burde bli pensum på skulen eigentleg.

– Kvifor vart du med i studien?

– Eg visste ikkje heilt kva det var, eg var jo berre 9 år. Mamma og pappa sa det var viktig med forsking, og då gjekk eg med på det.

No håpar Mari at resultata kan føre til at ein forstår meir om korleis diabetes type 1 oppstår, så andre barn slepp å få sjukdommen i framtida.

Sjølv om det kan bli litt meir mas frå fleire kantar, så synest ikkje Mari Groven det er veldig vanskeleg å leve med diabetes type 1. I Noreg er ho éin av omtrent 3500 barn som lever med diagnosen. Foto: Privat

Produserte meir insulin

Saman med Mari deltok 95 andre barn i den nye studien. Alle mellom 6 og 16 år gamle. Pasientane vart rekrutterte kort tid etter at diagnosen var påvist.

I undersøkinga vart deltakarane delt inn i to like store grupper. Den eine gruppa fekk to antivirusmedisinar i til saman eit halvt år – pleconaril og ribavirin. Den andre gruppa fekk placebo, altså ei behandling utan aktivt innhald.

Etter at eitt år hadde gått, undersøkte forskarane kor mykje insulin pasientane produserte sjølv. Vanlegvis mistar dei det mest av eigen insulinproduksjon i løpet av ein til tre år.

– Nivået av eigenprodusert insulin i kroppen viste seg å vere signifikant høgare i gruppa som hadde fått antivirusmedisinane, enn i gruppa som hadde fått placebo etter eit år, seier Dahl-Jørgensen.

Det betyr at behandlinga bremsar utviklinga av sjukdommen, forklarer forskaren. Og på sikt håpar dei derfor den vil vere mogleg å både førebyggje og behandle.

Eit håp for framtida

Lars Krogvold er overlege ved Oslo universitetssjukehus, og ein av forskarane bak studien. Han er overraska over resultata.

– Dette er eit heilt nytt konsept innan behandling for diabetes type 1. Dette er det ingen i verda som har vist før oss, og det er veldig spennande, seier han.

Men han påpeikar at fleire studiar er nødvendig for å stadfeste desse resultata og gjere behandlinga så effektiv som mogleg.

Vidare ønskjer dei å teste om antivirusmedisinar kan verke endå betre om dei blir kombinerte med medisinar som hemmar betennelsen, og styrkjer celler som produserer insulin.

– På sikt er målet å bidra til å stoppe diabetes type 1, seier Krogvold.

Dette er teamet bak den nye studien. Frå venstre overlege Lars Krogvold, professor Knut Dahl-Jørgensen, doktorgradsstudent Ida Maria Mynarek og studiesjukepleiar Trine Roald. Foto: Åsne Rambøll Hillestad / UiO

Dei vil også finne ut om denne medisinen kan verke på eit tidlegare stadium i sjukdomsprosessen. Kanskje kan det førebyggje at folk med prediabetes får sjukdommen?

Prediabetes er utan symptom, men kan oppdagast ved å måle spesielle antistoff i blodet, forklarer overlegen.

I Finland har kollegaer allereie no utvikla ein proteinbasert vaksine mot enterovirus. Denne vaksinen skal bli prøvd ut for å sjå om han kan førebyggje diabetes type 1.

Les også: Ble smittet av covid-19 i vår – nå har Ina fått diabetes type 1

– Stort

Cecilie Roksvåg er generalsekretær i Diabetesforbundet. Ho seier det er viktig for dei som har diabetes å bevare kroppen sin eigen produksjon av insulin så lenge som mogleg.

– Då får ein diabetes som er enklare å behandle, med mindre risiko for komplikasjonar.

Cecilie Roksvåg i Diabetesforbundet meiner dette er viktig og spennande forsking. Foto: Erik M. Sundt / Diabetesforbundet

Ho seier det er mykje ein ikkje veit om kvifor folk får diabetes type 1, men at dette er eit steg i rett retning.

– Vi håpar at dette gir eit svar på noko av denne gåta.

Roksvåg meiner det kjem til å ta tid før forskinga får innverknad på diabetesbehandlinga.

– Men dette kan få mykje å seie for både behandling og førebygging i framtida. Så dette er stort.