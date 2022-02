Fra et morsomt ansikt på en paprika – til et ansikt i en sky.

Du har sikkert opplevd å se en munn og to øyne i helt vanlige ting. Dette fenomenet kalles for pareidoli.

VANLIG FENOMEN: Ifølge Hesselberg er det å gjenkjenne fjes både medfødt og tillært. Foto: Presse

– Pareidoli er en betegnelse på at tilfeldige sanseinntrykk kan oppfattes som meningsfulle, ved at vi tolker detaljer i bildet vi ser som noe annet enn de egentlig er.

Det sier psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg, som er kjent fra blant annet Folkeopplysningen på NRK.

Han forteller at vi ser ansikter bedre enn andre ting, fordi vi ser ansikter rundt oss hele tiden.

Men ny forskning viser at vi ikke kun ser fjes, men også alder, ansiktsuttrykk og kjønn.

Menn dominerer

Studien er gjort av forskere ved University of Queensland i Australia, og publisert i tidsskriften Proceedings of the National Academy of Science.

I studien deltok omtrent 3800 deltakere. De ble vist 256 bilder av livløse gjenstander. På hvert bilde skulle de se om fjeset hadde et ansiktsuttrykk, alder og kjønn.

Ett spesielt funn overrasket Hesselberg.

– Det som er spesielt i studien er at man i så stor grad oppfatter mannlige ansikter framfor kvinnelige, sier han.

Deltakerne så nemlig mannlige fjes i 90 prosent av bildene.

Hva ser denne løken ut som? Foto: Getty Images/iStockphoto

Vanskelig å se kvinner

Grunnen til at deltakerne så flest mannlige ansikter er noe som kalles kognitiv skjevhet. Det er en snarvei hjernen gjør når den forenkler og leter etter mønstre som ofte ikke finnes.

Det forklarer Jessica Taubert i en pressemelding. Hun er medforfatter i studien og professor i psykologi ved University of Queensland.

Ifølge Hesselberg er det vanlig at hjernen tar slike snarveier.

I denne studien klarte deltakerne kun å finne kvinnelige mønstre i 1 av 10 fjes.

Dermed er det enklere for hjernen å lete etter mannlige trekk, enn kvinnelige.

HVILKET KJØNN?: Her er noen av bildene deltakerne fikk se i studien. Foto: Dr. Jessica Taubert / University of Queensland

Vekker håp for fremtiden

Du lurer kanskje på hva denne studien kan brukes til?

Ifølge Hesselberg vil forskningen gi oss mer informasjon om hvordan hjernen oppfatter verden rundt oss.

– Håpet er at den bedre forståelsen på sikt kan bidra til å utvikle teknologi eller medisiner, som kan hjelpe oss til en bedre hjernehelse, avslutter han.

