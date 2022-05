Scroller mer - sover mindre

– Jeg ligger og scroller på mobilen og ser at klokken er 24:00, så scroller jeg litt til så er plutselig klokken 03:00, sier Gulnas Imad (18.)

I dag kom den første Ungdata undersøkelsen etter at landet ble gjenåpnet etter pandemien.

Ungdata måler livskvaliteten til unge mennesker.

I denne omgang har 16 894 ungdommer fra Agder svart på undersøkelsen. I august kommer Ungdata-tallene for hele landet.

Funnene fra Agder viser at ungdom stadig sover mindre om natta.

4 av 10 sier at de sov under 6 timer natten de svarte på undersøkelsen.

Jentene sover minst.

1 av 3 har vært så trøtte at det har gått ut over skole eller fritid minst tre dager av uka.

Det er en tydelig sammenheng mellom skjermtid og antall timer søvn.

Blir irritable ut av det blå

– Jeg pleier ofte å sove på dagen, og da hender det at jeg står opp sent og ikke får sove igjen. Jeg sover kanskje fire timer på natta, sier Fatima Israilova (18).

Venninnene Fatima Israilova og Gulnas Imad er enige om at mangelen på en full natt søvn påvirker hvordan dagene deres blir. De kan ofte bli sure og irriterte ut av det blå.

– Når noen snakker litt høyt for eksempel, tenker jeg: Kan du please være litt stille, sier Gulnas Imad lattermildt.

Det blir mange timer skjerm kan venninne fortelle. De sier at de ofte sover på dagen for å ta igjen for tapt søvn. Foto: Ingvild Taranger / NRK

De tror flere i klassen deres har det slik.

– Mobilen gjør at jeg får mye tanker, og ikke klarer å koble av. Det påvirker skoledagen, jeg mister konsentrasjonsevnen og motivasjon og har egentlig bare lyst å sove.

Påvirker unge og voksne likt

Inger-Johanne Danielsen sier at det mest bekymringsfulle er at det er flere ungdom som sover mindre og har kortere netter, spesielt hos jenter.

Hun er analyserådgiver i Agder fylkeskommune.

– Det påvirker unge likt som det påvirker voksne, både på konsentrasjon, det og klare å holde fokus, ha et overskudd og klare å følge med på skole og jobb.

Inger-Johanne Danielsen sier hun ser lite forskjeller fra Agder i forhold til resten av landet. Foto: Mathias Hamre / NRK

Hun ble overrasket over at jenter oppgir at de sover mindre en guttene.

Danielsen sier at Agder skiller seg lite ut fra resten av landet.

– Det er lite forskjeller som vi nå kan se ut ifra Agder-tallene.

Økte sjanser for psykiske vansker

Dette er ikke første gang unge sine søvnsvaner har blitt forsket på.

Bror Randum, stipendiat ved institutt for psykologi ved NTNU, har forsket på søvnvanene til barn mellom 4 og 14 år.

– De som hadde kortere søvnlengde hadde en økt sjanse for psykiske vansker.

Han sier at lys fra en skjerm på kvelden kan påvirke døgnrytmen, og er som en aktivitet hvor man glemmer at man er trøtt og sitter oppe lenger.

Bror Randum er også overrasket over at jenter sover mindre en gutter. Foto: Privat

– Jeg tror det beste tipset som har god effekt er å ha en stabil døgnrytme. Det vil si å legge seg og stå opp på samme tid, til og med i helgene.

Vanskelig å skru av tankene

Yones Feili (16) og Lewend Ali (16) forteller at de ikke blir trøtte når kvelden kommer.

Kompisene sier at de sover mellom 2 og 4 timer om natta. Foto: Ingvild Taranger / NRK

– Om dagen har jeg mye energi, og den gir seg ikke utover kvelden. Jeg klarer ikke å skru av tankene, sier Yones Feili.

Feili føler at han er trøttere på dagen når han har sovet lenge, i motsetning til når han sover mindre.

Lewend Ali sier at han har høyt energinivå på dagen selv om det hender at han bare sover to timer på natta.

– Jeg trener ofte sent på kvelden, det blir jeg trøtt av, sier Ali.