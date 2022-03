Denne dietten bedrer helsa di – selv om du ikke går ned i vekt

Dietter er ofte forbundet med det å gå ned i vekt. Mange setter også likhetstegn mellom en slank kropp og ei god helse.

Men nå viser en ny studie at man ikke nødvendigvis trenger å gå ned i vekt for å øke helsegevinsten.

Det handler bare om å velge riktig mat. Og hvilken mat er det, spør du?

Svaret er et sunt nordisk kosthold.

Resultatene fra studien viste blant annet gode effekter på både blodsukker og kolesterol hos deltagerne.

– Dette er overraskende fordi de fleste tror at slike effekter utelukkende skyldes vekttap. Her har vi funnet ut at det ikke er tilfellet. Andre mekanismer spiller også inn, sier Lars Ove Dragsted. Han er forsker og seksjonsleder ved universitetet i København.

Studien er publisert i tidsskriftet Clinical Nutrition.

Får mye oppmerksomhet

Den nordiske dietten får stadig større oppmerksomhet. I januar i år ble den kåret til den tiende beste i verden av nettstedet U.S. News.

Dietten får skryt for å blant annet være bærekraftig og miljøvennlig. Den består i hovedsak av bær, grønnsaker, fisk, fullkorn, meieriprodukter og rapsolje. Og mye tyder på at disse matvarene kan forebygge en rekke alvorlige sykdommer.

Men fram til nå har også den nordiske kostholdsforskningen først og fremst vært knyttet til helsegevinster etter vekttap.

Derfor ønsket forskerne i den nye studien å se hvilke effekter dietten kunne ha uten slankefokuset.

Og resultatet var positivt.

Konseptet med den nordiske dietten er blant annet å bruke råvarer som er lett tilgjengelige, og som tradisjonelt blir spist i det området man bor. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Ble bedt om å holde vekta stabil

I studien deltok 200 personer over 50 år. Alle hadde i utgangspunktet forhøyet BMI og økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Deltagerne ble delt inn i to ulike grupper, hvor den ene gruppen fulgte den nordiske dietten, mens den andre gruppen spiste helt vanlig mat.

Etter seks måneder ble prosjektet avsluttet.

Deltagerne som holdt seg til det nordiske kostholdet fikk, ifølge forskerne, en bedre helse.

– De hadde et lavere kolesterolnivå, de hadde mindre mettet og umettet fett i blodet og bedre regulering av glukose sammenlignet med kontrollgruppen, sier Dragsted.

Vekten til de som deltok ble holdt stabil under hele forløpet. Dersom de gikk ned noen kilo, ble de bedt om å spise mer mat. Men selv uten vekttap så man helseeffektene, forklarer den danske forskeren.

– Overraskende

Ida Synnøve Grini har en mastergrad i samfunnsernæring, og jobber som matforsker hos Nofima. Hun synes funnene er interessante.

– Jeg synes det er litt overraskende at man får så gode resultater selv om man ikke går ned i vekt. Men vekt og fedme er veldig komplisert. Og jeg synes det er veldig positivt at man kan ha fokus på kostholdet og ikke bare på kroppsstørrelsen, sier hun til NRK.

Grini understreker likevel at fedme er en stor utfordring når det gjelder forebyggende helse.

Ernæringseksperten mener den nordiske dietten har noe for seg.

– Det handler jo først og fremst om å spise lokale råvarer. Ingrediensene består av det vi har tilgang på. At man i tillegg får bekreftet at dette er bra for kroppen vår, er jo veldig gledelig.

– Dette er et bevis på at man ikke trenger å følge dietter som er på moten, men heller fokusere på sunn, norsk mat. Klarer man å spise det nordiske kostholdet over tid, så vil det også ha effekt på vekta, sier hun.

Ida Synnøve Grini slår et slag for den nordiske dietten – mye på grunn av det bærekraftige aspektet. Foto: Unni Haugdahl

Tror fettet er positivt

En forklaring på helsegevinstene av det nordiske kostholdet, kan være sammensetningen av fett.

– Ved å analysere blodet til deltakerne kunne vi se at de som hadde størst utbytte av kostholdsendringen, hadde andre fettløselige stoffer enn kontrollgruppen, forklarer forsker Dragsted.

Videre sier han at dette kan ha sammenheng med oljer i det nordiske kostholdet, som kommer fra fisk, linfrø, solsikke og raps.

Som helhet skal disse oljene utgjøre en svært gunstig blanding for kroppen, selv om forskerne ennå ikke vet nøyaktig hvorfor fettet ser ut til å senke både blodsukker og kolesterol.

Men til tross for gode resultater uten vekttap, er den danske forskeren tydelig på at gevinstene vil være enda større dersom man klarer å gå ned noen kilo i tillegg.

Antallet personer med overvekt i verden har tredoblet seg siden 1975. Ifølge Verdens helseorganisasjon regnes 1,9 milliarder mennesker over 18 år som overvektige.

– Vekt er sentralt, men for de som sliter med å gå ned, er dette i alle fall et bevis på at det er viktig å spise sunt uansett, sier han til NRK.