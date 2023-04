Overspising er å spise mer enn du trenger for å holde vekten. Det er ikke en lidelse, men helt vanlig. Alle gjør det innimellom, og kroppen tåler det godt uten vesentlig vektendring . Da spiser du mer enn kroppen trenger over en viss periode.

Overspising er å spise mer enn du trenger for å holde vekten. Det er ikke en lidelse, men helt vanlig. Alle gjør det innimellom, og kroppen tåler det godt uten vesentlig vektendring . Da spiser du mer enn kroppen trenger over en viss periode.