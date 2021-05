Eventyrlig interesse for reinsdyrkjøtt: – Vi kunne solgt dobbelt så mye

– Hadde vi hatt dobbelt så mye, hadde vi solgt det også. Etterspørselen er fantastisk, forteller Frits Bade.

Han er daglig leder ved Lierne viltforedling i Trøndelag.

I 2019, det siste «normale» året, solgte de 160 tonn reinsdyrkjøtt. Nesten alt gikk til hoteller og restauranter, men det markedet har kollapset under pandemien. Folk har i stedet tatt i bruk rein som eksklusiv råvare hjemme.

PANDEMIEN ENDRER MATVANER: Frits Bade, daglig leder ved Lierne viltforedling sier folk unner seg dyrere mat. Nå satser de for å møte etterspørselen i markedet. Foto: Eivind Aabakken / NRK

Nå går nesten alt kjøttet rett til dagligvarebutikkene, og ut minst like fort som skjærerne klarer å produsere. I 2020 solgte de 270 tonn kjøtt.

Bade mener at ingen sydenturer og billigere huslån gitt folk mer penger mellom hendene.

– Folk unner seg mer godt på bordet nå, og spesielt i helgene, sier han.

Flyttet fra England for å skjære skrotter

Rundt et stålbord står fem mann med effektive kniver.

En kjøttskjærer klarer 400 kg kjøtt på en dag. De fem rundt skjærebordet produserer dermed to tonn på en normal arbeidsdag.

FRA STORBYEN TIL FJELLBYGDA: Dominic Licursi er fra Rugby ved Coventry i Warwickshire i England, men setter pris på væremåten og roen i Lierne. Foto: Ann Jorun Moen / Lierne Viltforedling

Engelske Dominic Licursi (30) og kollegene skjærer hele skrotter av reinsdyr ned til stykningsdeler. Biffer, steiker, indre- og ytrefileter, mørbrad, flatbiff og skav.

– Det er travelt, men likevel fullt fokus på kvalitet. Det er sånn jeg liker å arbeide, forteller han.

Dominic er fra storbyen Coventry i hjertet av England, og har flyttet til Norge for å jobbe med reinsdyrkjøtt. I Lierne kan han bo i det landskapet som reinen lever og beiter i.

Den erfarne slakteren skjønner godt at kjøttet er populært, og kaller det et rent, smakfullt og magert naturprodukt, i motsetning til annet masseprodusert kjøtt.

Bedre råd gir nye matvaner

Reinsdyrkjøtt har blitt mer og mer populært under koronapandemien. Folk har endret matvaner og etterspørselen fra vanlige husholdninger har økt merkbart.

– Det er jo kjempebra, sier kokebokforfatter Trine Sandberg.

Hun driver Trines matblogg, og ser at folk klikker på oppskrifter med festmat basert på reinsdyrkjøtt på høsten og rundt jul og nyttår.

Trine Sandberg, matblogger og kokebokforfatter. Foto: Mona Nordøy / trinesmatblogg.no

At folk har fått øynene opp for å spise reinsdyrkjøtt resten av året mener hun er naturlig.

– Man har jo ikke hatt mulighet til å spise ute. Så mange bruker mer tid på å lage mat hjemme. Samtidig tror jeg det kan ha en sammenheng med fokus på bærekraft.

– Reinsdyrkjøtt er jo et veldig bærekraftig kjøtt med sterke tradisjoner i Norge. Sunt er det også. Godt på smak, enkelt å tilberede og allsidig. Du har det tradisjonelle med rotgrønnsaker med saus, men du kan også grave det, tilføre asiatiske smaker og så videre.

Stolt produsent

Algot Jåma liker også utviklinga. Som nestor i reindriftsmiljøet i Trøndelag er han medeier i samvirkebedriften i Lierne.

IMPONERT: Algot Jåma, reineier og styremedlem i viltforedlingsbedriften synes det er imponerende å se kjøttskjærerne i sving. Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Vi reineiere står for både råvarene og foredlingen, gjennom at vi eier dette anlegget. Så vi tar hånd om hele verdikjeden. Da er det godt å se at det blir et bra produkt til slutt også, sier han.

Fra sesongarbeid til 22 ansatte

Det er reineierne selv som eier viltforedlingsbedriften. Nå utvider de skjæringa fra sesongarbeid til helårs fulltid for å møte den økte etterspørselen. De tar også i også bruk enda et mobilt slakteri. Da kan de knytte til seg enda flere lokale leverandører neste sesong.

Målet nå er å øke fra 270 til 400 tonn av det totale markedet på 1600 tonn reinsdyrkjøtt i Norge.

Det betyr også mer jobb på folk i området.

Kjæresten til Dominic er allerede lovet jobb når hun kommer flyttende til Norge i høst.

– I fjor høst var vi åtte ansatte. Nå er vi 17, og fra etter sommeren håper vi å være 22, forteller Bade.