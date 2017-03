Nord- og Sør-Trøndelag Ap er nå slått sammen

Forslaget om et fellesstyre i Trøndelag Arbeiderparti var enstemmig fra begge fylkene.

– Dette er et historisk øyeblikk, sa fylkesleder for Nord-Trøndelag Bjørn Engen.

Partilederen gratulerte

Også partileder Jonas Gahr Støre var tilstede.

– Nå gratulerer vi Trøndelag, sa Jonas Gahr Støre etter vedtaket.

Partilederen var tydelig fornøyd med sammenslåingen. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Forslaget ble også møtt med stor applaus i salen.

– Nå er jeg ikke lenger bare nordtrønder, men trønder, sa Gahr Støre som fortalte at hans bestefar kom fra Støre gård i Levanger.

– Så stort å være med her på sammenslåingen i dag, at jeg prioriterte det foran å gå Birken, la han til.

LES OGSÅ: Karianne Tung innstilt som ny leder i Sør-Trøndelag Ap.

Skrytet fra partilederen ville ingen ende ta.

Gave fra partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Jørgen Leangen / NRK

– Jeg er av de som nå kan kalle meg trønder, ikke bare skaptrønder, og vet at dersom man tar Trøndelag ut av historiebøkne, så blir det bare permene igjen, sa Gahr Støre.

Partilederen hadde også med seg ei klubbe i gave til nye Trøndelag Arbeiderparti. På klubba var årstallet 2017 risset inn.

– Året da Trøndelag fant seg selv, sa Gahr Støre.

LES OGSÅ: Nord-Trøndelag Arbeiderparti stopper partisammenslåingen.

Takket Rune Olsø

Valg av fellesstyre i Trøndelag Arbeiderparti var egentlig utsatt på grunn av bråket rundt lederen i Sør-Trøndelag Arbeiderparti, som fra før var enstemmig innstilt som leder av Ap Trøndelag.

– Det har vært vanskelige dager for Ap i Trøndelag, men sånn er det ofte i politikken, og dere har behandlet det på best mulig vis, sa Gahr Støre.

Leder for Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag, Bjørn Engen holdt åpningstalen under årsmøtet i Stjørdal. Der takket han blant annet Rune Olsø for den jobben han har gjort for Ap.

– Vi må ikke glemme at det er mennesker som står oppe i mediestormen, sa Engen.

Tidligere denne uken ble det klart at Olsø trakk seg som lederkandidat for Sør-Trøndelag Arbeiderparti.