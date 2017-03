Nord-Trøndelag Arbeiderparti stopper partisammenslåingen

Anne Marit Mevassvik ønsker ikke å sitte i styre med Rune Olsø i Ap Trøndelag.

Olsø skulle velges som den første lederen, etter en enstemmig innstilling fra valgkomiteen.

Nå rømmer flere og flere Ap-ere i Nord-Trøndelag fra Olsø, skriver Trønder Avia.

Bjørn Engen er fylkesleder i Nord-Trøndelag Arbeiderparti, de har nå sendt inn forslag om utsettelse. Foto: Rita Kleven / NRK

Styret i Nord-Trøndelag Arbeiderparti har hatt et krisemøte i 16.30-tiden hvor de besluttet å stoppe sammenslåingen av partiene inntil videre.

– Det er veldig viktig for oss i Nord-Trøndelag Arbeiderparti at vi nå når vi skal velge vårt første fellesstyre at vi har tillit fra medlemmene fra dag én, sier Bjørn Engen, fylkesleder i Nord-Trøndelag Arbeiderparti.

Ingen dramatikk

– Fylkesstyret har nettopp vedtatt et forslag som vil bli sendt til årsmøtet i Nord-Trøndelag Arbeiderparti der fylkesstyret ber om utsettelse av prosessen med valg av fellesstyre, sier Engen.

Han forteller at det ikke er noen dramatikk å utsette valget.

– Bakgrunnen er tilbakemeldinger vi har fått fra medlemmer i forhold til hva adressa har brakt på banen og spørsmål om ledervervet i fellesstyret til Trøndelag arbeiderparti.

Sør-Trøndelag Ap vil utsette

Vi ønsker å utsette valg av fellesstyre til Trøndelag Ap er samlet og et representativt årsmøte kan behandle felles valg og saker, i tråd med vedtaket som ble fattet den 6. mars i år, skriver Sør-Trøndelag Ap i en pressemelding

Nestleder i Sør-Trøndelag Ap Ståle Vaag sier de ønsker å utsette sammenslåingen. Foto: Sundgård, Henrik / NTB scanpix

– Vi har fått en utvikling med det som har stått i media i dag. Signalene fra Nord-Trøndelag så sterke imot, at vi ikke går for valgkomiteens forslag. Det ville vært feil å foreta et valg basert på de delegatene som samles på Stjørdal denne helgen, sier Ståle Vaag, nestleder i Sør-Trøndelag Ap.

Han understreker at Sør-Trøndelag Ap har ingen problemer med valgkomiteens innstilling.

– Fra sør har vi ingen problemer med å gå for valgkomiteens enstemmige innstilling. Nå ser det ut til at det vil komme både benkeforslag og andre forslag og da blir det feil å foreta en votering ut ifra den mandatfordelingen som er samlet på Stjørdal nå i helgen.