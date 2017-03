Utbygger betalte to millioner for Ap-toppens bistand

I en avtale, som er verdt seks millioner totalt, skulle Ap-toppen bistå med å sikre at grøntområdet Kystad ble omregulert til boligområde. Det skriver Adresseavisen.

Én million skulle utbetales dersom Kystad unnslapp varig vern i grønn strek. Det skjedde. Rådmannen hadde foreslått varig vern av området.

– Nå økokrimsiktede Terje Eriksen signerte seksmillionersavtalen med Staur og Rune Olsø for å få bistand til å regulere grøntområdet Kystad og Hårstad på Byåsen. To millioner kroner er utbetalt, skriver avisen.

Forutsatte personlig leveranse

Eiendomsselskapet Prora ved Terje Eriksen kjøpte for fire år siden et område på 32 mål på Kystad for 32 millioner kroner. 16 millioner kroner, inkludert fire eiendommer på området, skulle betales før grøntarealet eventuelt ble omgjort. Dersom de lykkes med å omregulere tomten til boligbygging, kunne de tjene store summer.

Adresseavisen sitter på dokumenter som viser at eiendomsselskapet skulle være villig til å betale seks millioner kroner for å unngå at området ble vernet som grøntområde og få det omregulert til boligområde.

I dokumentene står det at det er en forutsetning at «leveransen foretas av Rune Olsø personlig».

Etter behandling i bygningsrådet ble området tatt ut fra grønn strek. Avtalen mellom eiendomsselskapet og Staur ble senere sagt opp.

Staur fikk to millioner kroner for arbeidet som var gjort så langt.

Rune Olsø sier til Adresseavisen at han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.

Han hevder også at avtalen om de seks millionene ble inngått først etter at bygningsrådet hadde vedtatt å unnta området fra vern.