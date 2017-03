Olsø stiller ikke til valg som Ap-leder

Saken oppdateres.

– Jeg setter pris på at valgkomiteen enstemmig har innstilt meg som leder, men har nå bedt dem ta en ny runde og varslet at jeg ikke stiller til valg som leder for Sør-Trøndelag Arbeiderparti ved denne korsveien, skriver Rune Olsø i en pressemelding.

Sammenslåingen mellom de to fylkeslagene til Arbeiderpartiet er stoppet inntil videre. Der var Rune Olsø innstilt som den første lederen for et samlet Trøndelag Arbeiderparti.

– Den brede støtten jeg har fått fra kommunepartiene og fra et samlet AUF i Trøndelag varmer derfor, og jeg er takknemlig over å ha et flertall i ryggen i Sør-Trøndelag Arbeiderparti. Men for Ap må fokuset fremover være på valget mellom bedre skoler, trygg eldreomsorg og god distriktspolitikk, fremfor høyresidens sentralisering og salg av fellesskapets verdier, skriver Olsø i ei pressemelding.

Tidligere tirsdag gikk fire Ap-topper i Nord-Trøndelag ut og sa de ikke ville sitte i et styre Olsø leder. Bakgrunnen var artiklene Adresseavisen har skrevet om Olsøs rolle i en utbyggersak i Trondheim.

Tirsdag gikk også begge fylkesstyrene i Ap inn for å utsette valg av fellesstyret, som skulle holdes til helgen.

– Den 6. mars fattet Sør-Trøndelag Ap et enstemmig styrevedtak om utsettelse av valg av fellesstyre, fordi det allerede den gang ble varslet at det ikke var samling rundt omforente forslag. I dag har vi i Sør-Trøndelag Ap derfor varslet at man må vente med sammenslåingen av Aps fylkeslag til 2018, skriver Olsø.

Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik fikk vite om sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Millionavtale

De siste dagene har Adresseavisen trykket flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap – bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.Rune Olsø sier at han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon om denne saken, og at han heller derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad.

– I alle møter, med både politikere og administrasjon om enkeltområder, har jeg alltid opplyst åpent og ryddig om interesser jeg representerer gjennom jobben min. I avtalen mellom Kystad/Hårstad og Staur er til og med følgende tatt inn : «I tråd med Olsøs ønsker legger partene til grunn transparens på at Olsø/Staur bistår Kystad og Hårstad i reguleringsprosessen. Partene er således enige om at Olsø vil opplyse om sitt/Staurs engasjement overfor alle hos reguleringsmyndigheten han diskuterer saken med/har møter med ...», sa Olsø til NRK i forrige uke