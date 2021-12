– Vi lever heldigvis i et fritt land. Men vi har greid å oppfatte hva de mener uten at de skal holde på sånn, sier styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng.

Det har stormet rundt styret til Rosenborg den siste tida.

Misfornøyde medlemmer

Falkenkameratene, en gruppering av medlemmer i klubben, har skrevet under på et brev hvor de ber styreleder Ivar Koteng, og resten av styret, om å trekke seg.

Hvem det er som har hengt opp bannerne er ikke kjent. Men Koteng tror det er Falkenkameratene.

– Det er i alle fall i stilen deres, sier Koteng.

Medlemmene er misfornøyd med Rosenborg-styret på flere punkter.

I brevet er tre punkter listet opp, hvor de ikke sparer på den negative kritikken.

De mener styret over år ikke har forvaltet klubbens posisjoner og betingelser på en fruktbar måte.

De mener styret har vist uverdig oppførsel overfor aktuelle trenerkandidater, og med det skadet klubbens verdier, troverdighet og rykte.

De mener styret har brukt media for å påvirke intern uenighet, og dermed viser at de ikke står samlet.

Koteng sier han, og resten av styret, er begynt å bli vant til at det stormer rundt dem til tider.

– Vi prøver å holde fokus på det som er viktig, og det er å få til dette så bra som mulig, sier styrelederen.

Kyrre Rødsjøsæter i Falkenkameratene tror Koteng kanskje hadde hatt godt av en kopp kaffe før han uttalte seg til NRK. Han sier ingen av de har hengt opp bannere i natt.

– Dette er ikke Falkenkameratenes stil. Vi skriver lengre tekster, forhåpentligvis mer velformulert og vi skriver de på nett, sier han fra jobb i Oslo.

– Jeg regner det var litt tidlig og at han var litt irritert. Det overlever vi i Falkenkameratene, sier Rødsjøsæter.

De som har hengt opp bannerne mener styret til klubben må gå av. Foto: Tipser

Jakter ny trener

Det styret fokuserer mest på nå, er å få på plass en ny trener.

– Nå tror jeg at jeg kan strekke meg såpass langt at vi skal være ferdig i god tid før lillejulaften, sier Koteng.

HamKam bekrefta i går at Rosenborg hadde tatt kontakt for høre om de kunne gå i samtaler med Kjetil Rekdal. Ifølge TV 2 skal et enstemmig styre være enig om at de ønsker han som ny hovedtrener.

Klubben har forsøkt å få Bodø/Glimt-trener, Kjetil Knutsen, til å bli trener. De har også vært i samtaler med Milos Milojevic.