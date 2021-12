TV 2: Styret vil ha Rekdal som RBK-trener

– Kan dessverre ikke kommentere det nå, skriver styreleder Ivar Koteng i en SMS til NRK.

Bakgrunnen for kommentaren er at TV 2 onsdag formiddag skriver at et enstemmig RBK-styre skal være enige om at de ønsker Kjetil Rekdal som ny trener i klubben.

Koteng har allerede bekrefta at de har snakket med Rekdal om den ledige trenerjobben. Men han har ikke ønska å si noe mer enn det.

Kilder TV 2 har snakket med sier at Rosenborg og Rekdal snart skal være klare til å gå i forhandlinger.

Tirsdag kveld var det styremøte i Rosenborg.

– Vi er nok enige om en vei videre, og er i ferd med å sette i gang den fra i morgen. Vi håper å nærme oss mål og vi håper fortsatt å være på plass til jul, sa Koteng etter det møtet.

HamKam bekrefter at Rosenborg har kontakta de onsdag morgen.

– De har kontaktet oss fordi de ønsker en ny prat med Kjetil Rekdal, sier daglig leder i HamKam, Bent Svele til NRK.

Etter det NRK kjenner til, ønsker Rekdal å ha med seg assistent Geir Frigård til klubben.

Ber styret trekke seg

Tirsdag startet Falkenkameratene, en undergruppe blant RBK-medlemmene, en underskriftskampanje for å få styret til å trekke seg nå.

Men det ønsker ikke styret å gjøre, ifølge Ivar Koteng.

– Vi ønsker å presisere at vi er valgt av medlemmene våre på årsmøtet. Årsmøtet er den arenaen man utøver medlemsmakt. Vi er heldig som har engasjert medlemmer og supportere, så det setter vi pris på.

Tredjevalget

Etter at det ble kjent at Åge Hareide ikke ønska å fortsette som trener har Rosenborg jobba med å finne erstatteren.

Det har lenge var kjent at Bodø/Glimt-trener, Kjetil Knutsen, har vært førstevalget. Men nå ser det ut til at han glipper for klubben. Knutsen har foreløpig ikke bekrefta hva han gjør til neste år, men det er lite trolig at han kommer til Trondheim.

Klubben har også hatt samtaler med Milos Milojevic. Det så lenge ut til at han ville signere en kontrakt, men plutselig ble den prosessen avslutta.

Nå tyder det altså på at mannen bak Norges mest kjente straffespark tar over trenerjobben.