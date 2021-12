Mener meteren vil ramme utelivet dramatisk i julebordssesongen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at omikronvarianten har begynt å spre seg i Norge, la regjeringen frem nye nasjonale koronaregler tirsdag kveld. De vil tre i kraft fra midnatt torsdag.

Da blir det munnbindpåbud og skjenkestopp ved midnatt. Det blir også strenge antallsbegrensninger på arrangementer og sammenkomster.

I tillegg er meteren gjeninnført. Det vil få store konsekvenser for restauranter og utesteder.

– Jeg håper regjeringen skjønner hvor dramatisk det er for utelivet, sier Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag.

Julebordsesongen ble ikke en redning likevel

Kulturlivet, utelivet, reiselivet og restaurantbransjen har allerede fått mange avlysninger: Det vil trolig ikke bli færre av dem etter regjeringens pressekonferanse tirsdag.

– Jeg skjønner veldig godt at dette er fortvilende, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Tord Lien mener alle begrensninger for næringslivet er dramatisk, men at meteren og regler om kohorter er mest kritisk.

– Dette rammer bedrifter som lever av at folk møtes for en øl, på konferanse eller på event. Disse er nok en gang hardt rammet. Julebordsesongen skulle være en redning, men slik blir det ikke, sier Lien til NRK.

Tiltak for arrangementer og serveringssteder Ekspandér faktaboks Regjeringen har forskriftsfestet følgende tiltak som skal gjelde fra 9. desember 2021: Arrangementer og sammenkomster Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Serveringssteder Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

Alkohol kan kun serveres ved bordene.

Skjenkestopp klokken 24.00.

Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Tord Lien fulgte regjeringens pressekonferanse tirsdag kveld. Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

– Ikke finn opp kruttet på nytt

Lien er tydelig på at myndighetene må få på plass kontantstøtteordningen.

– Hent frem den ordningen igjen – ikke finn opp kruttet på nytt. Og få på plass lønnskompenserende tiltak, fastslår Lien.

Kommer ikke lønnskompensasjon på plass, mener Lien at arbeidsgivere nærmest tvunget til å permittere for tredje gang.

Han understreker at rekruttering til serverings- og utelivsbransjen allerede er svært krevende som følge av pandemien.

– Det blir ikke enklere nå.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, sier den nasjonale kompensasjonsordningen må komme raskt på plass.

– Dette for å bøte på skaden virksomhetene er blitt utsatt for, som er helt utenfor deres kontroll. Det er helt avgjørende at regjeringen nå lytter til Virke for å innrette ordningene slik at de faktisk hjelper, sier han.

Også han understreker at lønnsstøtte må svares ut snarest.

Sier han vil miste to tredjedeler av omsetningen

Kristoffer Wilhelm Hansen, som driver utestedet Cirkus i Stavanger sentrum, sier at de nye reglene vil få store konsekvenser for hele bransjen hans.

– Det blir jo et voldsomt utslag på omsetningen, selvfølgelig, og behov for bemanning.

Han legger til at tiltakene er greie – så lenge de blir gjort opp for med støtteordninger.

Støre sa under pressekonferansen at regjeringen vil legge frem forslag til kompenserende tiltak.

– Men umiddelbart kommer vi sikkert til å miste to tredjedeler eller mer av omsetningen. Minst. Da går vi fra å tjene litt penger hver gang vi er på jobb til å bli litt fattigere hver dag, sier Hansen.

Kristoffer Wilhelm Hansen driver utested i Stavanger, og ser ikke lyst på nye koronaregler. Foto: Arild Eskeland / NRK

Kjetil Småge er daglig leder Hundholmen i Bodø.

– Dette er to skritt tilbake for oss. Nå blir det avlyst julebord og trolig permittering av ansatte.

Mener det er hodeløst med skjenkestopp

I tillegg til de forskriftsfestede reglene, har regjeringen kommet med klare anbefalinger. Blant annet råder de folk på det sterkeste til å ha maksimalt 10 gjester hjemme. 20 personer kan samles i private hjem én gang i høytiden – hvis meteren kan overholdes.

Daglig leder for Verdensteateret bar i Tromsø, Frank Reithe, er forbannet.

– For å si det sånn: Jeg hadde forventet en god del av reglene. Men den skjenkestoppen klokken tolv ser jeg som fullstendig hodeløs. Den inviterer til en nachspiel-bonanza fremover mot jul.

Reithe mener anbefalingen om maks ti gjester hjemme, er feilslått.

– Ingen kan nekte meg å ha 40 stykk hjemme. Vi som jobber i utelivet har drevet med smittevern i to år nå. Vi kan dette. De totalt demoraliserer oss. Det er helt idiotisk.

Frank Reithe frykter nachspiel-bonanza. Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

Halvparten får se forestillingen

I Kristiansund skal 260 barn danse Nøtteknekkeren på Festiviteten til helgen. Operasjef Line Lønning Andresen er lettet nå.

– Heldigvis får vi en forestilling til der alle barna får danse. Det er jo veldig trist at en del besteforeldre ikke får sett, men det viktigste er jo at barna får danse. De har øvd på dette hele høsten.

260 barn skal danse Nøtteknekkeren i Kristiansund. De er hurtigtestet to ganger. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Helsebyråden er glad for tydelig beskjed

– Jeg tenker det er som statsministeren sa: Det er fortvilende at vi er der vi er nå.

Det sier helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF). Samtidig påpeker hun bekymringen for helsevesenet nå.

– Den bekymringen er vi nødt til å ta på alvor. Når regjeringen sier at sykehusene vil bli overbelastet innen kort tid, har jeg stor forståelse for at de tar det på alvor. Det er også gledelig at det kommer en klar og tydelig beskjed om kompensasjon som vi i vestlandskommunene har bedt om.

Helsebyråd i Bergen, Beate Husa. Foto: Suzanne Sagebø / NRK