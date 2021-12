Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kildene tar forbehold om at noe kan ha blitt endret i siste sving, og at det derfor kan ha blitt gjort justeringer under dagens regjeringskonferanse.

Samtidig blir det nå et nasjonalt påbud om å bære munnbind der man ikke kan opprettholde avstandskrav, får NRK bekreftet.

Regjeringen går samtidig inn for å holde skoler, barnehager og butikker åpne, og det er sånn sett ikke snakk om en full nedstengning, ifølge NRKs kilder.

Det skal være planer om å innføre en form for trafikklysmodell i skolene igjen.

Kilder sier det også blir begrensninger i antallet man kan ha besøk av i private hjem. NRK er ikke kjent med det nøyaktige antallet.

Ikke snakk om full nedstenging

Oppsummert innebærer tiltakene en strengere regulering enn i dag, men i liten grad at bransjer må stenge helt ned, ifølge NRKs kilder.

For restauranter og barer vil avstandskrav føre til at mange bord må fjernes. Tiltaket vil dermed kunne få dramatiske konsekvenser for en allerede hardt presset bransje.

Det blir også nasjonal skjenkestopp ved midnatt, ifølge NRKs kilder.

Alle tiltakene blir kjent på en pressekonferanse klokken 19.

På forhånd har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) utarbeidet faglige råd til regjeringen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Wold i Folkehelseinstituttet. Foto: NTB

Bekymret for omikron

Tirsdag er 320 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 25 pasienter fra dagen før.

FHI skriver i en fersk rapport at omikronvarianten trolig vil betydelig forverre sykdomsbyrden og helsetjenestebelastningen som covid-19-epidemien allerede gir. Så langt er det 29 bekreftede tilfeller av omikron i Norge.

FHI mener det haster med å bremse spredning i en kort periode frem til vi vet mer om omikron.

Det er likevel usikkert hvordan regjeringen vil stille seg til helsemyndighetenes råd.

Ved flere anledninger tidligere i høst har regjeringen for eksempel latt være å følge opp anbefalinger som Helsedirektoratet har gitt.

Oslo kommune har kalt inn til pressekonferanse klokken 20.15.