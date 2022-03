Brukte nesten 4,5 millioner kroner på «ubrukelig» bane

– Det er helt krise for klubben. Vi er glade i miljøet, men dette er ikke brukelig i det hele tatt, sier sportssjef Thomas Erikstad i Nardo fotballklubb.

Han hadde gleda seg til den nye banen sto klar. Men i stedet for å feire åpning av det nye anlegget med brask og bram, så sitter klubben kun igjen med hodepinen og ingen fest.

For siden fotballbanen sto ferdig i september så er det knapt blitt sendt en pasning på matta.

– De første minusgradene kom i oktober eller november. Siden har banen vært knallhard, sier Erikstad.

Sportssjef i Nardo fotballklubb, Thomas Erikstad, vet ikke når det kan spilles fotballkamper på den nye banen på Nissekollen. Foto: Nardo FK

Fikk miljøkrav

Da den nye banen skulle bygges gikk Nardo fotballklubb til Trondheim kommune. De kunne stille med garantier overfor bankene under én betingelse. Dekket på den nye banen måtte ikke inneholde gummigranulat.

De små gummikulene fester seg lett til sko og klær og er en kilde til at mikroplast kommer i havet.

Les også: Tester ut ny kunstgresstype – målet er at den skal bidra til å redde miljøet

– Vi måtte ha 100 prosent miljøvennlig fyll i banen. Så i stedet for gummigranulat har vi lagt ned hamp og sand. Det var prøvd ut i Tyskland og godkjent for norske forhold, sier Erikstad.

Men tydeligvis ikke godkjent for trønderske forhold. I løpet av vinteren har frosten gjort at dekket er blitt ujevnt og hardt.

– Små barn kan spille der, men det er ikke bra det heller. Men seniorfotball og ungdom er det totalt umulig for. Det er farlig. Du sklir. A-laget har ikke hatt ei eneste økt der i vinter, sier Erikstad.

I løpet av den korte tiden de fikk testa banen før frosten kom, merka spillerne at hampen og sanden i matta var skummel.

– Knottene setter seg fast i sanden. De er redde for knær og sånn, fortsetter han.

I kunstgresset er det lagt en blanding av hamp og sand som skal erstatte gummigranulatet. Det viser seg å tåle norske forhold veldig dårlig. Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

Endrer krav

– Vi ser at det er utfordringer knytta til å finne dekker som har de kvalitetene som tradisjonelt kunstgress har, sier lederen av Miljø- og næringskomiteen i Trondheim kommune, Jørn Arve Flått.

Han sier de har fått tilbakemelding fra flere klubber som har lagt nye fotballbaner, uten granulat, som har fått problemer.

Kommunen erkjenner derfor at kravet om at ingen nye baner skal inneholde gummigranulat, har kommet for tidlig.

Nå får derfor klubber igjen lov til å legge baner med granulat. Men da sammen med noe annet sånn at mengden blir mindre.

– Alle er enige om at vi ønsker å kvitte oss med gummigranulat. For det er en veldig stor kilde til mikroplast. Men dessverre har det vist seg krevende å finne de gode alternativene som passer vårt klima, sier Flått.

Les også: Tonnevis med gummi fra fotballbaner går rett i naturen

Må flytte cup-kamp

Nardo fotballklubb vil nå klage på banen til leverandøren.

– En løsning kan være å støvsuge opp hampen og få lagt inn gummi. Men det er flere som sier at de ikke tror det blir bra, sier Erikstad.

Cupkampen mot Lillestrøm søndag har de flyttet til en annen bane i byen.

Sportssjefen krysser fingre og tær for at banen skal bli spillbar til seriestarten i begynnelsen av april.

Fram til da risikerer blant annet A-laget, som skal spille i tredjedivisjon i år, å slite med fotballformen.

– I dag blir det en lett joggetur og så skal vi gå litt på gresset med joggesko. Tusle litt. Torsdag, fredag og lørdag har vi per nå ingen bane å trene på, sukker Erikstad.