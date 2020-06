– Banen blir bedre og bedre etter hvert som vi bruker den, sier leder i Teie IF, Steinar Schjesvold.

I fremtiden kan gummigranulater fra oppmalte, gamle bildekk blir forbudt på norske fotballbaner.

Teie idrettspark på Nøtterøy er én av sju fotballbaner i Norge som nå tester ut et alternativ til de utskjelte gummigranulatene. Nemlig olivensteiner.

– Det er en miljøvennlig og innovativ løsning, mener Schjesvold.

LAG PÅ LAG: Gjenbrukt gummigranulat som er støpt i plast, legges i bunn med olivenstein på toppen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Organisk alternativ

Olivensteinene er et avfallsprodukt etter produksjon av olivenolje i Sør-Europa. Steinene knuses og gjenbrukes som innfyll i kunstgressbanen. Gammel gummigranulat som er støpt i plast, legges i bunn.

Sammen med prosjektleder for den nye banen på Teie i Færder kommune, Roger Nilsen, mener Schjesvold det er mange fordeler med å teste ut et organisk produkt.

Blant annet blir det mindre behov for etterfylling. Det er fordi olivensteinen er tyngre enn gummi, og dermed går lenger ned i gresset.

SPENTE: Roger Nilsen, leder i Teie IF og prosjektleder Steinar Schjesvold gleder seg til å se om olivensteinene fungerer i lengden. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

NFF er positive

Norges Fotballforbund (NFF) er positive til forsøkene med olivenstein.

– Vi setter pris på at klubber tar tak i miljøet. Det skal Teie ha honnør for. Vi er veldig åpne for å se på dette, sier anleggskonsulent i NFF, Arnfinn Kvalheim.

Norge ligger langt framme i å prøve ut det organiske alternativet, mener Kvalheim.

Han mener steinene har mange klare fordeler. Det er likevel usikkerhetsmomenter som blir avklart først etter at det har gått et par år med testing av underlaget.

Blant annet holdbarheten og om det suger til seg vann om vinteren.

Det blir også dyrere for klubbene, mener Kvalheim. Han håper på offentlig støtte dersom gummi blir forbudt.

Stor kilde til mikroplast

Ifølge Verdens naturfond (WFF) er granulatet den nest største kilden til mikroplast i Norge.

Det har på landsbasis blitt gjort forsøk på å teste nye materialer. På Sørlandet ble det i 2017 brukt kork som underlag. Sand er også testet ut.

EU vil redusere mikroplastutslippet og vurderer å innføre et forbud mot gummigranulat fra 2022.