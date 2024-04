– Dette er slutten på tittelkampen for Liverpool, sier klubblegende Jamie Carragher i Sky Sports-studio.

For med 0–2 tapet på naboens hjemmebane begynner det å se vanskelig ut for Jürgen Klopp å få en drømmeavskjed som Liverpool-manager.

De siste ukene har klubben blitt slått ut av både FA-cupen og Europaligaen, og i tittelkampen i Premier League er det tre poeng opp til serieleder Arsenal med fire kamper igjen.

I tillegg er Manchester City bare ett poeng bak med to kamper mindre spilt.

NY NEDTUR: Jürgen Klopp beklaget seg etter nederlaget. Foto: PAUL ELLIS / AFP

«Dere tapte ligaen på Goodison Park», sang Everton-supporterne – som på sin side kunne juble for den første hjemmeseieren over Liverpool siden 2010.

For at sangen til byrivalens supportere ikke skal stemme er Liverpool avhengig av å vinne sine fire gjenstående kamper, samtidig som Arsenal og City avgir poeng i to kamper hver.

– Arsenal og Manchester City må ha noen veldig dårlig øyeblikk, sier Klopp til Sky Sports.

– Jeg kan bare beklage til alle som støtter oss. Det er hardt for oss, men jeg vet at det er spesielt hardt for supporterne våre. Vi burde ha gjort det bedre, men det gjorde vi ikke, fortsetter Liverpool-manageren.

– Hvis vi spiller som i dag, har vi ingen sjanse til å regne oss med i tittelkampen, sier Liverpool-kaptein Virgil van Dijk.

– Det er ikke akseptabelt

Like etter at Everton tok ledelsen fikk Liverpool-spiss Darwin Núñez en eventyrlig mulighet.

Uruguayaneren ble spilt helt alene med Jordan Pickford, men fra god posisjon sendte han skuddet rett på Everton-keeperen.

– Sjansen Núñez bommet på før pause er utilgivelig på dette nivået, sier Carragher etter kampen.

SLAKTER NÚÑEZ: Jamie Carragher. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

– Det er ikke akseptabelt når man jakter tittelen, fortsatte Sky Sports-eksperten som spilte 737 kamper for Liverpool i sin karriere.

– Han må score. Han hadde hele nettet å gjøre det på, og så smalt han den rett på keeper. Det er ikke til å tro, kommenterte Gary Neville da det skjedde.

Núñez ble kjøpt av Liverpool sommeren 2022, og på de snart to årene han har vært i klubben har han gang på gang blitt kritisert for sine brente sjanser.

– Du vil at han skal gjøre det bra siden han gir alt, skaper trøbbel og scorer noen mål, men når Liverpool jakter tittelen så trenger man at spissen scorer på Old Trafford og Goodison Park, sier Carragher og fortsetter:

– Etter to år kommer det ikke til å bli en bedring for ham. Dette er den han er. Han kan skape problemer, men han er uberegnelig med avslutningene. Det er ikke nok til å vinne trofeer, så det er en stor avgjørelse som må tas om ham.

BOMMEN: Liverpool-spiss Darwin Núñez skyter rett på Everton-keeper Jordan Pickford. Foto: Jon Super / AP

– Liverpool ble sjokkert

Everton var fullstendig dominerende i starten av kampen, og allerede etter fem minutter fikk vertene straffespark. Det kokte på Goodison Park, men lydnivået stilnet da straffen ble visket ut for offside.

De blåkledde fortsatte å presse, og etter en snau halvtime kunne hjemmepublikummet juble igjen.

Liverpool klønet det til i egen boks og klarte ikke å klarere ballen unna. Muligheten falt til midtstopper Jarrad Brantwaite, som sendte ballen via keeper Alisson og stolpen før ballen snurret over streken.

– Det er fortjent. Det virket som Liverpool ble sjokkert over hva Everton kom med her, kommentere Sky Sports-ekspert Gary Neville.

Det var Evertons første scoring mot byrival Liverpool siden desember 2021.

STOPPERDUELL: Jarrad Branthwaite klarte å skru ballen rundt stopperkollega Virgil van Dijk. LETTELSE: ... og da kunne han slippe jubelen løs sammen med lagkameratene. SKUFFET: ... mens fortvilelsen var til å ta og føle på hos Livepool-spillerne Rúben Dias (nummer 7) og Dominik Szoboszlai (nummer 8). IKKE SÅ HØY I HATTEN: Avtroppende Liverpool-manager, Jürgen Klopp, var alt annet enn fornøyd etter baklengsmålet.

Liverpool løftet seg etter baklengsmålet, men i tillegg til bommen til Núñez, misbrukte Luis Díaz og Mohamed Salah store sjanser før pause.

– Det er nesten utrolig at Liverpool ikke har scoret i løpet av de fem-ti siste minuttene, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

– Banker opp Liverpools midtstoppere

– Everton fortjener definitivt å være i ledelsen, sa Carragher, og satte spørsmålstegn ved naiviteten Liverpool hadde vist før pause.

Liverpool måtte altså snu kampen i den andre omgangen for å virkelig holde liv i tittelhåpet, men i stedet var det nok en gang den blå delen av byen som kunne juble.

Med et smart cornertrekk på bakre stolpe fikk Dominic Calvert-Lewin stå helt alene, og Everton-spissen stanget inn 2–0.

– De klarer ikke å håndtere Calvert-Lewin. Han banker opp Liverpools midtstoppere, kommenterte Neville.

RUVER HØYEST: Evertons Dominic Calvert-Lewin dukket opp på bakerste stolpe og ruvet høyest. UNDER FLOMLYSENE: Målscoreren grep selvsagt etter klubbemblemet da han fyrte opp hjemmefansen på Goodison Park. SKUFFET: Ansiktsuttrykket til Virgil van Dijk sier sitt.

Liverpool befant seg dypt nede i et mørkt hull med en drøy halvtime igjen, men forsøket på å grave seg ut ble det ikke noe særlig av.

Díaz smalt ballen i stolpen 20 minutter før slutt, men Liverpool måtte gå målløs av Goodison Park for fjerde gang på de seks siste besøkene.

Den korte turen hjem over Stanley Park blir uten poeng, og tittelhåpet svinner hen i Jürgen Klopps siste sesong som manager for Merseyside-klubben.