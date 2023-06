– Det er pinlig å tape 4–0 i dag, fordi jeg synes ikke de er bra i det hele tatt, sier HamKam-spissen til TV 2.

Når han får spørsmål om han mener Rosenborg ikke er friskmeldt, gjentar han at Rosenborg «ikke er noe bra lag i det hele tatt».

– Han har helt rett i det, sier Rosenborg-trener Kjetil Rekdal til NRK.

– Men 2.-omgangen: Den er bra, legger han til.

NØKTERN: Kjetil Rekdal. Foto: NTB

RBK-kaptein Markus Henriksen gir også Kirkevold mye rett etter først å ha påpekt at HamKam må være mye dårligere.

– Altså, jeg er enig med ham – vi er ikke der vi ønsker å være, sier Henriksen til TV 2.

Henriksen mener Rosenborg vant fortjent i dag, men han innrømmer samtidig at trønderne fortsatt har en jobb foran seg.

Møtt av protester

Supporterne viste også sin tydelige misnøye før kampen Rosenborg «måtte» vinne.

Det har bygd seg opp et enormt press på trener Kjetil Rekdal og Rosenborg etter en lang rekke svake resultater.

Ni poeng på ni seriekamper og cupexit mot andredivisjonslaget Stjørdals-Blink førte til svært misfornøyde supportere før søndagens kamp.

«En klubb uten plan, et styre uten handling», het banneret fra Kjernen på Øvre Øst.

Kjernen fulgte opp protesten med å være stille de første 20 minuttene og 24 sekundene.

– Jeg prøver å ha minst mulig fokus på det. Det får være på deres kappe. Vi ute på banen kjemper med nebb og klør for å vinne fotballkampen. Jeg tror ikke jeg skal si noe mer om det, sier tomålsscorer Olaus Skarsem til NRK.

Overbeviste

Skarsem sørget for 1–0-ledelse til pause etter at både André Hansen og stolpen hadde hindret scoring for gjestene.

Der førsteomgang kunne bikket begge veier, tok Rosenborg et langt fastere grep i den andre.

Etter sju minutter vartet hvittrøyene opp med et strålende angrep, hvor Carlo Holse til slutt sendte av gårde en nydelig bakromspasning til Oscar Aga.

Aga, som stod uten scoring i RBK-drakt, beholdt roen og plasserte ballen i det lengste hjørnet via HamKam-keeper Marcus Sandberg.

NETTSUS: Oscar Aga satte inn 2–0 for Rosenborg. Foto: NTB

Bare fire minutter senere noterte også Jayden Nelson seg for sitt første Rosenborg-mål. Erlend Dahl Reitan fant kanadieren, som dro seg fri og overlistet Sandberg.

Etter en litt roligere periode skulle Rosenborg fortsette å produsere sjanser, og i det 71. minutt klaffet alt: Fra egen banehalvdel kombinerte trønderne seg frem til Holse, som fant Reitan alene i boksen. Høyrebacken spilte uselvisk på tvers til Skarsem, som fikk gleden av å sette inn sitt andre mål for dagen.

Like etterpå kunne innbytter Sverre Nypan gjort 5–0, men avslutningen fra 16-åringen barberte den lengste stolpen.

Stor misnøye

Søndagens målfest står i sterk kontrast til Rosenborgs siste kamper.

Torsdag nådde storklubben på mange måter bunnpunktet da andredivisjonslaget Stjørdals-Blink sendte dem ut av cupen.

– Det er bare å beklage til alle som er glad i Rosenborg, sa Henriksen etter cupexiten.

Da hadde Rosenborg lagt bak seg en knepen 1-0-seier over 5.-divisjonslaget Trygg/Lade.

Supportergruppa Kjernen har flere ganger sagt tydelig ifra om at de er misfornøyd med situasjonen laget er i.

De siste ukene har det flere ganger blitt hengt opp bannere på Lerkendal, hvor det blant annet har stått: «Ta dåkker sammen», «Rexit», «Er dette arven etter Eggen?» og «OBOS?» – med klar referanse til nedrykkstakter.

Flere har bedt styret sparke trenerteamet, men styreleder Cecilie Gotaas Johnsen er klar på at Rekdal fortsatt har styrets tillit.