– Jeg forstår noe av frustrasjonen. At vi har lite poeng og at det har vært en trå start på sesongen, sier RBK-trener Kjetil Rekdal.

– Men jeg har blitt overrasket over en del ting. Forsøk på å spre «stories» om forskjellige ting; at vi ikke vil angripe, og bare er opptatt av det defensive. Det er fullstendig feil.

Norges mestvinnende fotballklubb har slitt denne sesongen. Mandag gikk de på sitt fjerde tap da Brann vant 3–1 over dem, og etter ni kamper står RBK bare med ni poeng og en 11. plass på tabellen.

Et bunnpunkt kom også i forrige uke da Rosenborg så vidt klarte å slå 4.-divisjonslaget Trygg/Lade 1–0.

Supporterklubben Kjernen gikk derfor ut mandag og krevde at Kjetil Rekdal og medtrener Geir Frigård må gå. I begrunnelsen skriver de at de opplever et lag i overlevelsesmodus, framfor å spille offensiv fotball.

Dette får Rekdal til å reagere.

– Jeg synes den faglige begrunnelsen var litt spesiell. At lederen i Kjernen bretter ut hva han mener er bra og ikke bra – stort sett bare negative ting, og slår fast hvordan vi ønsker å spille, uten dokumentasjon – det synes jeg er spesielt, sier han.

– Men vi lever i et fritt land, og det er lov til å mene det man vil. Mange har synspunkter, og det må vi leve med.

Mediekjøret som har fulgt nedgangen lever han også godt med, sier Rekdal.

– Jeg har likt å leve under press, det er jeg vant til. Det går stort sett hus forbi, men jeg blir selvfølgelig irritert når det blir laget «stories» om at vi gjør ting som vi ikke gjør, sier han.

– Vi har en offensiv innstilling og prøver å leve etter RBKs postulater med å spille framover, skape sjanser og score mål. Akkurat nå har vi ikke vært i posisjon til det. Vi fikk til litt i fjor, men ikke foreløpig i år.

Det var fullt av media på Lerkendal da Rosenborg og trener Kjetil Rekdal møtte til trening onsdag. Foto: Anders Engeland / NRK

Avviser dramatikk rundt styremøte

Rekdal og Frigård er kalt inn til styremøte i RBK onsdag kveld. I forkant har det vært mange spekulasjoner rundt om dette vil bli et skjebnemøte for trenerne.

Rekdal avviser imidlertid at det ligger noen dramatikk bak. Møtet har blitt planlagt i mange uker, men blir feilaktig beskrevet som et krisemøte hvor de er kalt inn for å svare for dårlige resultater, mener han.

Rekdal på trening onsdag. Foto: Anders Engeland / NRK

Rekdal opplever fortsatt å ha styrets tillit, og forventer dermed ikke at det skal komme noe spesielt utfall fra dette styremøtet.

– Det vil bli en gjennomgang av tida bakover, og en diskusjon om tida framover. Det er naturlig, sier Rekdal.

– Som trener blir du innkalt til styremøte jevnlig. Jeg møtte med styret mange ganger i fjor også. Da gir en tilbakemelding på tingenes tilstand, hva vi ser for oss og ønsker. Så er det opp til styret om de klarer å gi oss det vi trenger.

– Må ta all prylen vi får

Rekdal medgir at han ikke er fornøyd med situasjonen Rosenborg står i. Han forklarer at litt av årsaken er at laget har hatt en del utskiftninger det siste året.

– Vi har måttet begynne på nytt og bygge opp. Den jobben har vi ikke lyktes godt nok med, det skal jeg være ærlig på, sier han.

– Vi må ta all prylen vi får, det er fortjent. Og så må vi bare bli bedre. Jeg er en realist og forholder meg til virkeligheten. Akkurat nå er vi ikke gode nok til å etterleve forventningene til oss, men det kommer vi til å etterstrebe gjennom sesongen.

Keeper André Hansen beskriver situasjonen i Rosenborg som kjedelig.

– Det er jo ingen som ønsker å ligge der man ligger på tabellen etter ni runder. Og det er heller ingen som ønsker å prestere ustabilt, som er årsaken til at vi ligger der, sier han.

– Hva tenker du om jobben Rekdal og trenerteamet gjør?

– Jeg tenker at alle i klubben gjør sitt ytterste for at man skal få skipet på rett kurs. Og det opplever jeg at vi er en gruppe som prøver på, inkludert trenerteamet. Så har vi ikke fått ut det vi ønsker enn så lenge. Man ser tendenser i enkeltkamper og enkeltperioder, men vi er ikke gode nok over lengre perioder.

RBK-keeper André Hansen mener laget forsøker, men kanskje ikke har vært flinke nok til å følge en samlet kurs for å snu skuta. Foto: Anders Engeland / NRK

– Har du tillit til Rekdal?

– Tillit er et ord dere bruker i media. Det er det dummeste ordet jeg hører. Jeg jobber for den som til enhver tid er ansatt som hovedtrener i Rosenborg, uansett hva han heter. Det handler om å få det beste ut av seg selv og gjøre det beste for klubben. Så vi står samlet og skal prøve å snu det.

Vil vende det til noe positivt

RBK-kaptein Markus Henriksen svarer et tydelig «ja» på at han har tillit til Rekdal.

Uroen rundt fotballagets dårlige prestasjoner mener Henriksen er en del av det å spille for en klubb med en historie som det Rosenborg har.

– Så er det viktig å klare å vende det til noe positivt; at det er utrolig mange som bryr seg om klubben og er utrolig glad i klubben, sier han.

– Men det er viktig at vi som spillergruppe og støtteapparat da klarer å luke unna alt det negative og fortsetter å stå på for å jobbe oss ut av situasjonen vi står i.

Diskusjonen rundt trenerbytte og styremøtet, ønsker Henriksen ikke å legge seg opp i.

– Vi har fullt fokus på det vi kan gjøre noe med, og det er å forhåpentligvis levere en veldig god cupkamp mot Stjørdals-Blink i morgen.