Den nye oppdrettsmerden er i sin helhet utviklet i Trøndelag. Nå er den fortøyd på en lokalitet i Nærøy, og den første oppdrettslaksen er allerede på plass i Aquatraz-merden.

Frank Øren er daglig leder i Midt-Norsk Havbruk AS. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Her er det rekkverk på begge sider, det er helt nytt for dem som står på merdekanten og jobber hver dag langs norskekysten, sier Frank Øren som er daglig leder i Midt-Norsk Havbruk AS.

– Her får folket en mye tryggere arbeidsplass. I tillegg kommer jo det som egentlig er årsaken til at vi har laget denne merden. Det at laksen får det bedre og at vi tar bedre vare på miljøet, forklarer Øren.

NRK er med ut på lokaliteten på en typisk trøndersk høstdag. Det blåser kuling og regner kraftig, men den nye merden er helt stabil. Vi kjenner ingen bevegelser i sjøen.

Aquatraz skal holde sykdom, fugler og dyr ute. Merden skal holde fisken i form, sørge for at man ikke trenger å bruke lusegift, samt være like sikkert som det fengslet den er oppkalt etter.

Det nye «lakse-fengslet» på veg opp Trøndelagskysten. Den nye merden kan heves og senkes opp fra sjøen med hydraulikk. Foto: Steinar Johansen/MNH

Et lukket stålfengsel for laksen

Alcatraz var et legendarisk, rømningssikkert fengsel i USA. En drøm er at Aquatraz med tiden kan erstatte flere av de mange gamle oppdrettsmerdene langs kysten.

Med stabile stålkanter vil det være tilnærmet umulig å flykte fra en slik merd.

Alf Reidar Sandstad jobber som ingeniør i oljebransjen og står bak teknologien i Aquatraz. Foto: Børre Aasbø/MNH

– Aquatraz er en semi-lukket merd som er bygd i stål. Den er tett i de øverste åtte meterne. Det har vi gjort for å unngå at lus og andre parasitter, som ofte er i de øverste vannmassene, skal komme inn til fisken, sier Alf Reidar Sandstad.

Sandstad har utviklet den nye teknologien som nå prøves ut på Trøndelagskysten. Han jobber til daglig som ingeniør i oljebransjen, og har der vært med å utvikle og bygge en rekke milliardprosjekter de siste årene.

Hittil i 2018 har 144.000 oppdrettslaks rømt fra ulike anlegg. Siden 2001 har over 5,6 millioner oppdrettslaks kommet på avveie i Norge, ifølge Fiskeridirektoratet.

Skal bygge flere Aquatraz-merder

– Vi kan jo løfte hele merden ut av sjøen der den ligger, og det gjør at vi kan komme til for vedlikehold, vasking og desinfisering. Levetiden på denne merden er satt til 20 år, men hvis man ønsker å ha den lengre så kan man male merden på ny og levetiden kan jo da sannsynligvis dobles, forklarer Sandstad.

Langs norskekysten ligger i dag mange tusen merder av not og plastikk. En teknologi som absolutt har forbedringspotensial, men det vil selvfølgelig koste mer.

Prototypen, som nå ligger i sjøen, er bygd på Fosen Yard. Den har kostet 35 millioner kroner, med serieproduksjon vil prisen imidlertid gå betydelig ned.

Verftet i Rissa skal nå bygge tre slike Aquatraz-merder på løpende bånd.

Aquatraz på vei inn Eiterfjorden i Nærøy. Foto: Steinar Johansen/MNH

– Verdens største sentrifugalstrøm

– Ser man på størrelsen på Aquatraz så forstår man at det vil bli ganske ødeleggende å ta hele den norske oppdrettsindustrien på land. Aquatraz er et forsøk på å bruke havmiljøet, men samtidig ta vare på det, sier Frank Øren.

Han forteller at Midt-Norsk Havbruk ikke har brukt medikamenter mot lakselus hverken i 2017 eller 2018. Den nye merden vil være med å hjelpe selskapet til å fortsette denne viktige strategien for miljøet.

– Se for deg når du dra proppen ut av badekaret, bare at virvelen går oppover. Gjennom teknologien i denne merden kan vi lage verdens største sentrifugalstrøm.

– Vi kan dra kaldt, friskt vann opp i merden fra dypet. Vi tror dette vil holde laksen frisk, mens både lus, fugler og dyr må holde seg unna, sier Øren.

Selskapet mener konseptet er en direkte løsning på mange av næringens utfordringer med hensyn til lus og rømning.

Veterinærer skal nå følge nøye med laksen i den nye merden, og kontrollere denne opp mot laks i tradisjonelle merder på samme lokalitet. Foto: Kjartan Trana / NRK

Mener løsningen er bra for fiskevelferden

Hos Sjømat Norge, landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen, mener man arbeidet Midt-Norsk Havbruk har lagt ned i utviklingen av Aquatraz er et godt eksempel på innovasjonsviljen i havbruksnæringen.

– Både utviklingen og produksjonen av merden har også gitt positive ringvirkninger til næringslivet i regionen. Jeg ønsker fremheve de løsningene i Aquatraz som i vesentlig grad vil være positive bidrag til fiskevelferden, sier fagsjef Ketil Rykhus.