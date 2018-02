– Det er veldig rart når du ser flere hundre tonn med laks som står samlet i noe som ligner på monolitten, sier Tore Holand, daglig leder i Midt-Norsk Havbruk.

De største børsnoterte oppdrettsselskapene og mange små har tatt i bruk oppfinnelsen fra Rørvik. Det var produksjonssjefen i Midt-Norsk Havbruk, Frank Øren, som kom på ideen om å kjøre ut trykkluft nede i oppdrettsmerdene.

Det kan bli stillestående vann og litt lite oksygen i merder med skjørt, men med den nye luftstrømmen får laksen både oksygen og mosjon. I tillegg gjør strømmen det vanskeligere å være lakselus.

– Vi ble jo først redd for at vi gjorde noe galt, men alle tester viser at dette er kjempepositivt.

– Litt skremmende

– Vi ble veldig overrasket over reaksjonen til fisken, sier Holand.

Han står foran en skjerm på en av selskapets forflåter og viser fram utrolige bilder fra oppdrettsmerdene som ligger på sjøen utenfor.

Det ser nesten ut som et bilde fra en science fiction-film når laksen står i luftbobler og vannstrøm fra oppfinnelsen Midt-Norsk Ringen.

Oppfinner og produksjonssjef Frank Øren forklarer at ideen til denne ringen kom da han var ute med båt og møtte en vannstrøm.

– Jeg måtte seg meg rundt for å forstå at en båt som var flere kilometer unna skapte denne strømmen. Da begynte jeg å tenke på hvor lett det er å flytte vann i vann.

Den Midt-Norske Ringen senkes ned på 20 meter, så lufta kan dra med seg mye friskt vann opp. Foto: Kjartan Trana / NRK

Reodor Felgen

– Se her, patentet er enkelt, sier produksjonsleder Frank Øren, som altså fant på at dette kunne være godt for laksen.

Øren er en blanding av Petter Smart og Reodor Felgen. Han har vært med på å utvikle flere nyttige patenter for oppdrettsnæringa, og nå altså denne ringen.

– Det kommer altså ut trykkluft fra disse dysene i ringen. Senker vi den ned på 20 meter, vil denne lufta dra med seg mye friskt vann opp.

Det bobler og strømmer i oppdrettsmerda når ringen går ned i dypet. Det er nesten som å se vannet under en foss.

– Fisken trives og er frisk, vi kan ha luseskjørtene på selv når det er lite oksygen i vannet og lusa holdes unna.

Han innrømmer at mye av tida går til grubling på hvordan laksen skal ha det bedre.

– For da har vi det bedre også.

Frank Øren er en blanding av Petter Smart og Reodor Felgen. Han har vært med på å utvikle flere nyttige patenter for oppdrettsnæringa, og nå altså denne ringen. Foto: Kjartan Trana / NRK

Inntektene går til innovasjon

Ringen har blitt svært populær, og er tatt i bruk av 20 oppdrettsselskaper. Blant annet tre store børsnoterte selskaper.

Alle inntekter fra patentet går nå til et fond for unge gründere i oppdrettsnæringa.

– Vi vil dele denne teknologien med alle. Vi skal tjene penger på oppdrettslaks – ikke på patenter, forklarer Tore Holand.

De tar inn 10.000 kroner for hver konsesjon denne teknologien blir brukt på. Innovasjonsfondet har allerede har 2.5 millioner kroner på bok.