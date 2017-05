Mener fastleger bør få pasientene opp på tredemølla

VIKTIG Å SJEKKE FORMEN: Det mener NTNU-professor Jan Helgerud. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Den fysiske formen til pasientene bør sjekkes på en bedre måte av fastlegene, mener professor ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk på NTNU, Jan Helgerud.

I dag måler mange leger blodtrykk og kolesterol, før pasientene får medisiner som behandling. Dette er ikke nok, mener professoren.

– Norske leger bør i større grad vurdere den reelle arbeidskapasiteten til sine pasienter, sier Helgerud.

Dårlig form gir økt risiko for livsstilssykdommer

Han mener at pasientene bør testes på trimsykkel eller på tredemølle, slik at legene kan få frem risikoen for livsstilssykdommer og fremtidige problemer.

– Hvis pasientene er i risikosonen, så er det greit å få vite det gjennom slik testing, sier Helgereud.

Den amerikanske hjerteforeningen anbefaler leger å teste pasientene. Dårlig fysisk helse gir økt risiko for livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes.

TRENING ER BILLIG MEDISIN: Det mener fysioterapeut Anne Therese Tveter. Hun har testet helsa til 700 nordmenn i sin doktorgrad. Mange tror de er i langt bedre form enn de egentlig er. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Kan spare samfunnet for store medisinutgifter

Fysioterapeut Anne Therese Tveter mener treningsoppfølging kan spare samfunnet for store medisinutgifter.

– Trening er billig medisin. Men det krever mål og oppfølging, det er ikke nok å bli sendt hjem med beskjed om å trene, sier Tveter.

Hun har testet helsa til 700 nordmenn i sin doktorgrad. Mange tror de er i langt bedre form enn de egentlig er.

– Et eksempel var en dame som fortalt at hun syklet tre dager i uka. Hun trodde hun var i veldig god form. Men det var hun ikke – og dette skjønte hun ikke noe av. Men da jeg spurte henne nærmere så viste det seg at hun faktisk leste en bok da hun satt på trimsykkelen, sier Tveter.

– Man må ha litt intensitet når man trener. Det er ikke nok å sette seg på en sykkel, så har man trent, påpeker Tveter.

Innrømmer at fastlegene kan gjøre mer

FASTLEGENE KAN GJØRE MER: Det mener leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin. Foto: Oda Marie Midbøe / NRK

– Jeg synes dette er en god idé, selv om det kanskje ikke er mulig å sette inn tredemølle i alle legekontorer, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin.

Han er enig i at fastlegene bør være så oppdatert som mulig på formen til sine pasienter.

– Vi spør allerede om hvor mye, hvor ofte og hvor hardt folk trener. Men det er ikke alle som verken har innsikt i sin egen form, eller ønsker innblanding fra fastlegen sin om dette, forteller Brelin.

– Selv om noen av oss allerede tar med pasienter ut i gangen for å gå en rask tur, så kan nok testingen av den fysiske formen gjøres mer systematisk, sier Brelin.