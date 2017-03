Lånke-saken: – Veldig belastende for mor

Laimutis Aleksinas var den eneste sønnen til Judita Aleksiunine. I retten får moren støtte fra hennes samboer.

Da drapssaken startet i Inntrøndelag tingrett i går erkjente en 29 år gammel mann fra Litauen skyld for drapet i Lånke i Stjørdal natt til 9. juli i fjor.

29-åringen vokste opp i den samme gata som avdøde.

Dag to i retten

Onsdag forklarer en 33-år gammel mann seg i Inntrøndelag tingrett. Han er tiltalt for medvirkning til drapet.

– Det er veldig belastende og vanskelig. Samtidig tror jeg de er lettet over at saken kom opp såpass raskt som den gjorde og at den nå blir behandlet, sier bistandsadvokat Ingunn Kjeldstad.

En 29-åring erkjente straffskyld for drapet i retten tirsdag. Den drapstiltaltes forsvarer, Tore Angen, fortalte til NRK i går at Aleksiunine er nærmeste nabo til 29-åringen hjemme i Litauen.

Bistandsadvokat Ingunn Kjeldstad, politiets etterforsker Eivind Guldseth og aktor Jarle Wikdahl i retten onsdag. Foto: Rita Kleven / NRK

33-åring husker lite

At de kjenner hverandre så godt gjør belastningen større, forteller bistandsadvokat Kjeldstad. Moren er innkalt som vitne, og skal forklare seg i løpet av rettssaken.

– Jeg tror det er viktig for henne å få forklart seg og få sagt noe om hvordan det oppleves for henne, sier Kjeldstad.

Moren satt like ved da 33-åringen forklarte seg fra vitneboksen.

– Vi var fire ved bålet, mens vi drakk alkohol. Etterpå husker jeg omtrent ingen ting. Jeg husker jeg våknet opp og så avdøde som lå over benken, forklarer han.

Sier han ikke hentet øks

33-åringen er tiltalt for å ha hentet ei øks og gjort den tilgjengelig for 29-åringen som skal ha utført drapet. Han nekter straffskyld.

– Jeg har ikke hentet noe som helst og jeg har ikke gitt han mulighet til å bruke den gjenstanden, fortaller han i retten onsdag.

De to tiltalte er fra Litauen, og begge bodde i Stjørdal. De ble kjent med hverandre bare fem måneder tidligere. Dette var første gangen de skulle ha en fest sammen.

Denne julikvelden ble det røyket fisk, og de var to turer ned til bålplassen der drapet skjedde natt til lørdag.