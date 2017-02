Tirsdag starter rettssaken der to menn står tiltalt i Inntrøndelag tingrett for drap eller medvirkning til drap.

Mannen som ble funnet død av politiet natt til lørdag 9. juli i fjor, jobbet i samme bedrift som 29-åringen fra Litauen, som nå er tiltalt for drap.

Flere venner og arbeidskollegaer fra Litauen var samlet rundt et bål i Lånke i Stjørdal i juli i fjor. Senere på kvelden begynte 23-åringen og 29-åringen å slåss.

Husker lite fra festen

29-åringen er tiltalt for drap og han skal ha hogget flere ganger med ei øks i bakhodet og nakken på 23-åringen.

Christian Wiig er forsvarer i Inntrøndelag tingrett. Hans klient benekter at han har medvirket til drapet på en 23-åring fra Litauen. Foto: Bent Lindsetmo/NRK

En 33 år gammel mann, også han fra Litauen, er tiltalt for medvirkning til drap fordi han hentet øksa og plasserte den tilgjengelig foran 29-åringen.

Begge de to mennene fra Litauen benekter all straffskyld.

33-åringens forsvarer er Christian Wiig.

– Han har fortalt at han var til stede og drakk mye alkohol. Han husker ikke så mye av det som skjedde. Men han benekter totalt at han har begått et drap eller medvirket til det, sier Wiig.

Legger fram bevis i retten

Politiet skal i retten tirsdag legge fram sine tekniske bevis i saken. Den drapstiltalte 29-åringen kommer senere i dag til å gi sin forklaring.

Det er kalt inn 18 vitner og tre sakkyndige i denne rettssaken som trolig varer til onsdag i neste uke.

Tiltalen mot de to mennene fra Litauen ble skjerpet i januar fra grov kroppsskade med dødsfølge til drap eller å ha medvirket til dette.