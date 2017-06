Fra ti til null års fengsel

– Den tiltalte ble i dag frifunnet og er nå med sin familie, sier Christian Wiig til Adresseavisen. Han er forsvarsadvokaten til den tiltalte 33-åringen.

Det er klart at 33-åringen kommer til å søke erstatning.

– Han vil søke erstatning. Han har sittet i varetekt i nesten nøyaktig ett år, og har ikke gjort noe som skulle tilsi en tiltale, sier Wiig.

Wiig mener erstatninga kan dreie seg om 170.000 kroner.

– Jeg har ikke noen annen kommentar enn at jeg tar lagmannsrettens kjennelse til etterretning, sier aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl.

Dømt til 12 års fengsel etter Lånke-drapet

Fra venstre politiets etterforsker politiførstebetjent Eivind Guldseth og aktor og statsadvokat Jarle Wikdahl. Foto: Rita Kleven / NRK

Saken i korte drag

Inntrøndelag tingrett dømte 17. mars en 29 år gammel mann fra Litauen til 12 års fengsel.

Han tilsto drapet på 23-årige Laimutis Aleksinas.

Det skjedde med øks ved en bålplass i Lånke i Stjørdal natt til 9. juli i fjor.

Den medtiltalte 33-åringen ble dømt til 10 års fengsel for passiv medvirkning til drap og ikke for fysisk medvirkning.

33-åringen anket dommen.

Bålplassen Lånke der volden skal ha skjedd Foto: Politiet

Beruset

Begge skal ha vært svært beruset da volden skjedde og forklarte retten at de bare husker deler av det som skjedde den natta.

Bakgrunnen for saken er at det skal ha vært en slåsskamp mellom 29 – og 23-åringen. Under slåsskampen skal landsmannen (33) ha hentet en øks. Den skal 28-åringen ha brukt til å slå i hjel 23-åringen.

Den medtiltalte 33-åringen, sier han ikke har hentet øksa.

