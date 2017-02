Hadde minst ti sår etter øks i nakken og bakhodet

Tirsdag startet rettssaken hvor to litauere er tiltalt for drap og medvirkning til drap av 23-åringen Laimutis Aleksinas. Det var 9. juli i fjor at Aleksinas ble funnet død etter en fest ved en bålplass i Lånke i Stjørdal kommune.

29-åringen som er tiltalt for drap, har hele tiden nektet skyld for drapet, men erkjente straffskyld i Inntrøndelag tingrett tirsdag.

– Han forklarte i politiavhør den tredje februar at han mener han påførte avdøde døden, ved å slå ham med en kjepp eller stav, sier forsvarer Tore Angen til NRK.

En 33 år gammel mann er tiltalt for medvirkning til drap. Han nekter straffskyld.

Les også: Husker lite av det som skjedde før drapet

Skal ha hogget med øks

Tore Angen er forsvareren til den drapstiltalte 29-åringen. Foto: Rita Kleven / NRK

Ifølge aktor skal den drapstiltalte ha hogget flere ganger med ei øks i bakhodet og nakken på 23-åringen.

33-åringen som er tiltalt for medvirkning til drap, er tiltalt for å ha hentet øksa og plassert den tilgjengelig for 29-åringen.

Politiet legger frem sine tekniske bevis i saken tirsdag, og aktor Jarle Wikdahl, forklarte i retten at avdøde hadde minst ti sår etter øksen i bakhodet og nakken.

Aktor viste også frem bilder av 29-åringens klær med blod på. Blodet skal være avdøde sitt.

Den drapstiltalte 29-åringen kommer senere i dag til å gi sin forklaring.

18 vitner og tre sakkyndige

Fire personer var til stede på drapsstedet sammen med drapsofferet forut for eller i forbindelse med drapet.

De ble alle pågrepet umiddelbart etter hendelsen, men to av dem ble sjekket ut av saken. De er vitner i saken.

Det er kalt inn 18 vitner og tre sakkyndige i rettssaken, som trolig varer til onsdag i neste uke.