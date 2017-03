Dømt til 12 års fengsel etter Lånke-drapet

I dag ble dommen i Lånke-drapet avsagt.

Aktor Jarle Wikdahl har tidligere lagt ned påstand om fengsel i 14 år for den nå 29 år gamle mannen fra Litauen og 12 år for 33-åringen.

Den tiltalte 29-åringen er dømt til 12 års fengsel, og den medtiltalte 33-åringen er dømt til 10 års fengsel.

De må også betale 250.000 kroner til den avdødes mor.

– Jeg skal ta dommen til etterretning også vil jeg sende den til riksadvokaten med min innstilling. Det som er aktuelt å anke over er straffeutmålingen, men det kan jeg ikke ta stilling til nå, sier aktor, Jarle Wikdahl.

Anker dommen

33-åringen har anket dommen.

– Min klient fikk to år lavere straff en påstått av statsadvokaten, men han ble dømt kun for passiv medvirkning til drap og ikke for fysisk medvirkning og da synes jeg det er greit at han anker også over skyld og ikke bare straff, sier Christian Wiig, 33-åringens forsvarer.

Saken skal opp i lagmannsretten 19. juni. 29-åringen har tatt betenkningstid.

– Dommen ble innenfor det vi tenkte, men vi valgte likevel å ta betenkningstid. Vi ønsker å gå gjennom detaljene i dommen litt mer nøye før vi tar en endelig avgjørelse om vi skal anke eller godta den, forteller forsvareren til den dømte 29-åringen, Theo Dretvik.

Slått i hjel med øks

Bakgrunnen for saken er en litauer på 29-år som er tiltalt for forsettlig drap, og en litauer på 33-år som er tiltalt for medvirkning til drapet på en 23-åring, også fra Litauen, på Lånke natt til lørdag 9. juli i fjor.

Ifølge tiltalen skal det ha pågått en slåsskamp mellom 29 – og 23-åringen. Under slåsskampen skal landsmannen (33) ha hentet en øks. Den skal 28-åringen ha brukt til å slå i hjel 23-åringen.

Den medtiltalte 33-åringen, mener han ikke har hentet øksen og har tidligere forklart at han ikke husker noe fra kvelden.