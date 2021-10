Lagerbäck i strupen på Sørloth i ny bok: – Har aldri opplevd en slik oppførsel

Boka «Folk og fotball – 40 år med humor og alvor» ble presentert på en pressekonferanse på Scandic Nideleven i Trondheim tirsdag formiddag.

Boken er skrevet av Per Joar Hansen, mens Lagerbäck har bidratt med sitt eget kapittel i boken.

I boken vies det mye plass til trenerduoens dramatiske slutt på landslagsjobben. De måtte gå på kort varsel da Ståle Solbakken ble hentet inn i desember 2020.

– Populistisk

Lagerbäck og Perry skriver i boka at de opplevde trenerskiftet som dårlig begrunnet.

«Jeg kan kjapt beskrive argumentene jeg fikk fra Pål Bjerketvedt og Terje Svendsen. Perry og jeg hadde gjort en veldig god jobb, og de var meget fornøyde. Men nå var Solbakken tilgjengelig, og de ønsket en lengre avtale enn den de hadde med Perry og meg. Og det var faktisk det eneste argumentet de hadde,» skriver Lagerbäck.

Han mener NFFs president og generalsekretær lot seg påvirke av press utenfra da de valgte å hente inn Solbakken.

«Deres beslutning om å avslutte samarbeidet synes jeg er tydelig populistisk. Årsaken til dette var etter min mening at norske medier kjørte en kampanje for å få Solbakken inn som ny landslagssjef,» skriver Lagerbäck.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med NFF-president Terje Svendsen, men foreløpig uten hell.

Foto: Bokinord

Ut mot Sørloth - igjen

I boka gir Lagerbäck uttrykk for at det også var den mye omtalte konflikten med Alexander Sørloth som ble en av hovedårsakene til at han fikk sparken som norsk landslagstrener.

«La meg først si at Alexanders oppførsel ikke hører hjemme på et profesjonelt nivå. Etter at jeg startet som fotballtrener i 1977, og fra 1990 i internasjonal fotball, har jeg aldri opplevd en slik oppførsel fra en spiller. Dette var ikke engang i nærheten! Og jeg trodde jeg hadde opplevd alt på den internasjonale scenen» skriver Lagerbäck i boken.

Bakgrunnen skal ha vært Sørloths oppgjør med trenerteamet etter playofftapet mot Serbia. Sørloth beskyldte Lagerbäck og Perry, ifølge boken, for å ha gitt spillerne feil holdninger i forkant av Serbia-kampen, og at dette var hovedårsaken til at Norge tapte.

Som kjent resulterte dette i en opphetet stemning på spillermøtet, noe som er bekreftet fra begge sider, men det som skjedde senere får Lagerbäck og Perry til å reagere.

– Under disse timene, fra det smalt til vi møttes igjen og hadde skværet opp, hadde mediene utrolig nok fått tilgang til alt som skjedde under møtet. Det var ganske surrealistisk å se nettsiden til VG som refererte til et internt spillermøte, bare to-tre timer etter at det faktisk hadde skjedd. Vinklingen var tydeligvis gjort til Alexanders fordel, basert på «anonyme kilder.», skriver Perry i boka.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med både Alexander Sørloth og agent Morten Wivestad, men foreløpig uten hell. Til TV 2 sier Sørloth at han foreløpig ikke ønsker å kommentere det som kommer frem i boken.

Sørloth selv har tatt noe selvkritikk for situasjonen og konflikten som oppsto, men har tidligere reagert på Lagerbäck og Perry sine uttalelser om at han skal ha kalt dem inkompetente.

– Jeg har aldri sagt at noen i trenerteamet er inkompetente. Aldri. Jeg har etter at vi spillere ble bedt om å komme med tilbakemeldinger, sagt at jeg var veldig kritisk til hvordan vi forberedte oss til kampen mot Serbia. Også de taktiske vurderingene som ble gjort underveis, sa Sørloth.

Lagerbäck mener oppgjøret i boka nå blir det siste punktumet for denne saken for hans del.

– Nå har jeg lagt dette bak meg, livet får gå videre. Saken ble framstilt feil, det var bare Sørloths versjon som kom frem, derfor var det viktig for meg å skrive ned min eller vår versjon, sier svensken til NRK tirsdag.

Forfatter Ronny Trælvik sammen med Perry og Lagerbäck. Foto: Johannes Børstad / NRK

– Det skuffet meg aller mest

Det var særlig én ting Lars Lagerbäck reagerte på da sparkingen ble offentliggjort. Da NFF slapp sin pressemelding om at Solbakken erstattet Perry og Lagerbäck, holdt de ifølge svensken ikke det de hadde lovet i forkant.

I boka hevder trenerduoen at NFF hadde lovet å publiserere en egen pressemelding fra de to trenerne. Men det ble ikke gjort.

– Det skuffet meg aller mest, skriver Lagerbäck, som mener helhetsbildet hadde blitt mye nyansert om så hadde skjedd.

Han synes det er synd det fireårige samarbeidet ble avsluttet slik.

– Dessverre ble min avskjed i norsk fotball mildt sagt trist. Det eneste positive med dette var at jeg ble med i klubben der også mange av kollegene mine er innlemmet, nemlig å få sparken som trener for første gang, og det etter over 40 år som trener, skriver Lagerbäck.

Fotballpresident Terje Svendsen har ikke besvart NRKs henvendelser tirsdag, men har tidligere uttalt at han ikke opplever Lagerbäck som en bitter mann.

– Da jeg hadde samtaler med Lars i forkant av samtalene Ståle, var han proff og ordentlig. Han forstod det faktisk godt, og mente det var en del av jobben min å undersøke muligheter. Forbundet må tenke lange linjene, og det var vi enig om, sier Svendsen.

Perry er spent på reaksjonene på boka:

– Er det noen av mine gamle spillere som leser dette, får dere bare ringe og skjelle meg ut. Det er helt sikkert fullt fortjent, sier han.