Danmark-sjefen tok et oppgjør med norsk stjerne etter kamp: – Håpløst

Kampen var bare 19 minutter gammel da Leo Østigård feide ned Rasmus Højlund med en kynisk takling og stoppet en dansk kontring.

Krystallklart gult kort på Østigård, som ble omringet av sinte dansker rett etter situasjonen. På TV-bildene kunne man se hvordan Rasmus Højlund ropte og pekte fingeren i retning Østigård rett etter taklingen.

– Helt håpløst

På sidelinjen holdt Danmark-trener Kasper Hjulmand på å eksplodere. Han var synlig forbannet på den norske midtstopperen.

– «Don't get me started», sukket Hjulmand på pressekonferansen etter kampen.

Danmark-sjefen trakk pusten og tok så et oppgjør med Østigård.

– Altså, dette er en privatlandskamp, og vi er på vei til et EM. Da skal man holde seg for god for sånt. Tenk hvis det hadde kostet ham (Højlund) EM. Det synes jeg var helt håpløst, sier Hjulmand.

Overfor dansk TV 2 gikk han enda lenger i sin kritikk av den norske 24-åringen.

– Jeg tør ikke tenke på hva jeg ville gjort om det hadde påført Rasmus en skade som ville holdt ham utenfor et EM som starter om en uke. Jeg synes det var hodeløst, sa Hjulmand.

Solbakken slår tilbake

Norges landslagssjef Ståle Solbakken blir lettere oppgitt da han får høre hva trenerkollegaen har sagt.

– Så han ikke Pierre-Emile Højbjerg sin takling på Martin Ødegaard? spør Solbakken retorisk tilbake til NRK.

– Det vet jeg ikke.

– Nei, tydeligvis ikke da.

– Men skjønner du frustrasjonen til Hjulmand?

– Nei, det skjønner jeg ingenting av. Det var jo en hekting. For å stoppe en kontring. Den Højbjerg har på Martin er jo styggere, der kan du virkelig bli skadet. Men vi spratt ikke opp fra benken på grunn av det. Det må Kasper tåle, slår Solbakken fast.

Leo Østigård hadde forlatt pressesonen da Hjulmand-kritikken falt. NRK har kontaktet Østigård og tilbudt ham å kommentere Danmark-sjefens uttalelse, men Napoli-stopperen har foreløpig ikke benyttet anledningen.

Men overfor danske TV 2 sier han følgende om den omdiskuterte situasjonen.

– Det var ikke meningen å gjøre noen skade. Han (Højlund) syntes det var greit, og det var ingen problemer etterpå. Han er en rettferdig fyr og en god spiller. For meg handlet det om å stoppe kontringen, jeg hadde ingen andre intensjoner enn det, sier Leo Østigård.

Opprørt Solbakken langer ut mot Drillo-uttalelse: – Bare tull

Højlund: – Han sa unnskyld

Til samme kanal går Rasmus Højlund langt i å ta Østigård i forsvar.

– Jeg fikk sagt til ham stille og rolig at det var greit at han spilte på grensen. Det var de andre som ville forsvare meg. Det viser bare hvor nærme vi er hverandre i gruppen. Jeg har stor respekt for lagkameratene mine, men også for at han (Østigård) ville gå til det ytterste. Han sa unnskyld til meg, og så sa jeg bare at det var greit, forteller Højlund.

I NRKs radiostudio skapte Østigårds takling debatt. Jonas Grønner mener Østigård beveget seg inn i grenseland i den situasjonen.

– Han var ikke interessert i ball i det hele tatt. Han stuper inn og tar foten til Rasmus Højlund på vei gjennom. Han skal spille EM om en uke, altså, og jeg skjønner den danske frustrasjonen veldig veldig godt, sier Grønner til NRK.

– Jeg er veldig lettet

Hjulmand innrømmer at han fryktet skader på viktige spillere i det som ble en tett og tøff kamp mot naboene fra nord.

– Jeg er veldig lettet. Den privatlandskampen i dag er en av de mest intensive jeg har sett. Jeg kan ikke si til spillerne at det er den viktigste kampen de spiller i karrieren. Tenk hvis de blir skadet og ikke kommer til mesterskapet, det er ikke til å holde ut. Derfor ser du privatlandskamper der det, spesielt den siste delen av kampene, er spillere som bare tenker på å bli ferdige, slik at de kan komme med på flyet.

– Tror det venter noe godt for Norge

Selv om Danmark vant, og han lot seg irritere av Leo Østigårds gule kort, brukte Hjulmand anledningen til å rose det norske landslaget etter det han fikk se på Brøndby stadion lørdag kveld.

– Det er ingen tvil om at jeg syns at Norge er i en god utvikling. Og jeg tror norsk fotball de kommende årene går noe godt i møte. Både med Ståle som trener, han er en dyktig trener, men jeg kan også fornemme at det er en god kultur der. Spillerne og gruppen vil gjerne og trener godt. Jeg tror på at det venter noe godt for Norge, sier Hjulmand til NRK.

Nå reiser Danmark til EM.

Norge må vente til september før det skal spilles ny landskamp, da mot Kasakhstan på bortebane i Nasjonsligaen.