Lars Lagerbäck ble i dag erstattet av tidligere FC København-trener Ståle Solbakken.

Lagerbäck sier det blir vanskelig å forlate gjengen.

– Det er alltid vanskelig å forlate et lag som man har arbeidet med i så mange år, sier han i en pressemelding gjennom Norges Fotballforbund.

Fikk sparken

Lagerbäck uttrykker at han har fått sparken, og at dette er NFFs vilje.

– Nå vil NFF ha en «langsiktig løsning», med tanke på kommende VM og den påfølgende EM-kvaliken.

Forbundspresident Terje Svendsen sier at NFF har hatt dialog med Ståle Solbakken og Lars Lagerbäck siden i høst.

– Det vært avgjørende å benytte pausen frem mot neste kvalikrunde å løfte blikket fremover. Vi har hatt dialog med Lars om at vi kom til å snakke med Ståle. Vår vurdering var basert på fremtiden og løfte blikket mot EM 2024. Det var NFF som tok initiativ basert på at vi vil løfte blikket, sier Svendsen på pressekonferansen.

ANSATTE STÅLE: Terje Svendsen har hatt dialog med Ståle Solbakken siden i høst. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han sier at Lagerbäck har lønn i en periode til.

– Kontrakten inneholder bestemmelse om hvordan den skal avrundes. Han har ikke lønn ut kontraktsperioden, men ut første kvartal neste år, sier Svendsen.

Presidenten sier at han ikke opplever Lagerbäck som en bitter mann.

– Da jeg hadde samtaler med Lars i forkant av samtalene Ståle, var han proff og ordentlig. Han forstod det faktisk godt, og mente det var en del av jobben min å undersøke muligheter. Forbundet må tenke lange linjene, og det var vi enig om, sier Svendsen.

Solbakken hyller jobben Lagerbäck og hans assisten «Perry» Hansen. Han sier at han nå skal analysere høstens kamper.

– Jeg synes Lars og «Perry» har gjort fantastisk jobb. Nå må jeg sette meg ned og nistudere og gå i dybden. I tillegg må jeg bli bedre kjent med spillerne – både de som har spilt mye og ikke så mye, sier han.

Roser spillergruppen

Han forklarer årsaken slik:

– Årsaken til dette er at våre kontrakter, med gjensidig mulighet til oppsigelse, strekker seg til og med til et eventuelt VM-sluttspill, forteller han.

Lagerbäck sier at spillere og støtteapparat har vist stor lojalitet på og utenfor banen. Samtidig kommer han med et lite stikk.

– Spillergruppen, med noen få unntak, har på alle måter vist en profesjonell holdning og gjort god arbeidsinnsats, sier han.

Svensken har hatt hovedansvaret siden 2017. Den gangen tok han over for Per-Mathias Høgmo.

– Sjanse for å trekke seg

Han har løftet landslaget over 40 plasser på FIFA-rankingen, men han innrømmer at 2020 har vært et tøft år.

– Dessverre ble ikke 2020 et resultat- og prestasjonsmessig godt år. Vi tapte den første av to avgjørende playoffkamper, noe som innebar at vi misset EM-sluttspillet.

Fotballekspert hos TV 2 og tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt mener også at 2020 har vært i overkant tøft.

– Tapet mot Serbia, krangelen med Sørloth og alle landskampene som ikke ble spilt på grunn av korona, har nok gjort at Lars Lagerbäck var mettet. Jeg tror dette var en grei sjanse for han å trekke seg ut, sier Thorstvedt til NRK.

Han håper at oppsigelsen ble gjort på en ryddig måte fra NFFs side.

– Det var veldig viktig at dette ble gjort på en god måte. NFF hadde ikke hatt råd til en ny sparking nå og få all den støyen rundt seg. Så nå når de ble enige om den løsningen, er det perfekt, mener Thorstvedt.

Lars Lagerbäck og hans assistent Per Joar Hansen har ikke besvart NRKs henvendelser.