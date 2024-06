Ingebrigtsen holdt krystallsyke skjult for sportssjefen

På direkte fjernsyn lørdag kveld, etter 5000-meteren i EM, fortalte Henrik Ingebrigtsen at han har fått påvist krystallsyken.

– Det har vært noen ganske tunge og slitsomme perioder. Noen perioder funker det ganske bra, andre dager funker det dårlig. Jeg tror det vi ser i dag er en litt dårlig dag. På de dårlige dagene har jeg nok med å stå på beina, fortalte han.

Landslagsledelsen ble like overrasket som TV-seerne over Ingebrigtsens sykdom.

I forkant av EM var det hard kamp om en plass på 5000 meter i Norges tropp, hvor Ull/Kisa-sjef Hans Jørgen Borgen reagerte kraftig på at Awet Kibrab ble vraket til fordel for eldstebror Ingebrigtsen.

Da Erlend Slokvik tok ut laget visste han ikke om tilstanden til Ingebrigtsen.

– Nei, han har ikke nevnt det for meg. Så må det sies at om han har hatt et anfall tidligere, så trenger ikke det å ha noe å si for prestasjonen nå. Det er noe som kommer og går, sier sportssjefen til NRK.

Aftenposten omtalte saken først.

Ifølge Friidrettsforbundets regler er utøverne pliktig å melde inn alt av skader og sykdom i en app.

– Henrik har vært flink til å rapportere inn de skadene han har hatt. Akkurat denne lå ikke der, så derfor visste jeg ikke om det.

– Synes du burde fått vite det før uttaket?

– Det tar vi internt.

– Kunne det hatt noe å si for uttaket?

– Nei, det tror jeg ikke. For det tilfelle det er snakk om, det er lenge siden. Han har ikke hatt noe rundt konkurranser, sier Slokvik.

NRK har bedt om en kommentar fra Ingebrigtsen via pressekontakt Espen Skoland.

«Han har hatt god progresjon i vår og har følt seg klar til å løpe. I går hadde han dessverre en dårlig dag», skriver han i en SMS.