Lagerbäck hevder Sørloth kalte trenerteamet inkompetente

For første gang kommenterer landslagssjefen disputten som oppsto med Sørloth underveis i den siste landslagssamlingen.

24-åringen skal ha diskutert høylytt med Lagerbäck fordi han var kritisk til Norges spillestil og tilnærmingen til kampen hvor Norge tapte 1–2 mot Serbia. Det var VG som avdekket den interne konflikten.

Nå forteller landslagssjef Lagerbäck sin versjon av hva som skjedde på spillermøtet etter seieren mot Romania.

– Jeg tåler godt at det uenigheter om fotballfaglige spørsmål. Alexander kom imidlertid med flere anklager som ikke omhandlet hvordan vi spiller fotball, men som gikk på at Per Joar Hansen og jeg var inkompetente som trenere både leder- og fotballmessig, sier svensken i en pressemelding fra NFF.

– Etter 30 år i internasjonal fotball har jeg aldri opplevd at spillere har gått over grensen på denne måten. Jeg har hatt mange fotballdiskusjoner med spillere som har vært faktabaserte og handlet om fotball. Men aldri noe som har vært i nærheten av dette, fortsetter han.

Beklager kommentar

BENKET: Alexander Sørloth startet kampen mot Nord-Irland på benken, men kom inn etter drøye 60 minutter. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Lagerbäck tar også noe selvkritikk fordi han refererte til en tidligere kamp mot Kypros i diskusjonen med Sørloth. En kommentar VG tidligere har omtalt.

– Mot slutten av møtet bestemte vi trenerne (Frode Grodås, Kenneth Wilsgaard, Per Joar Hansen og jeg), at vi skulle forlate rommet og la spillerne diskutere hvordan vi skal fungere i fremtiden. Da vi forlot rommet mistet jeg dessverre tålmodigheten. Da kom min uttalelse om Kypros og jeg påpekte: «Du var inte så kaxig för två år sedan i Cypern», sier Lagerbäck – og fortsetter:

– Dette ordvalget som kom etter en lang og opphetet diskusjon beklager jeg. Dette var et forsøk på å få Alexander til å forstå at han må tilpasse seg hvordan laget skal fungere. For meg handler dette om å skape en god prestasjonskultur.

Landslagssjefen peker samtidig på at konflikter ikke er helt uvanlig i et landslagsmiljø, men at han alltid har hatt samme lederfilosofi i de fire landslagene han har trent.

– Den er basert på at spillerne forstår hvorfor vi gjør som vi gjør, at alle tar et personlig ansvar for egne prestasjoner og landslagets prestasjoner på og utenfor banen. Samtidig er det ikke unaturlig at det i prestasjonskulturer oppstår konflikter, sier Lagerbäck i pressemeldingen.

SPISSDUO: Alexander Sørloth scoret mot Romania. Kollega Erling Braut Haaland scoret hat trick, og sikret 4-0-seier. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Unødvendig kommentar

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Sørloth og hans agenter Mike Kjølø og Morten Wivestad både på telefon, SMS og e-post for å forelegge dem kritikken fra Lagerbäck. Kjølø har heller ikke besvart NRKs henvendelse.

– Alexander Sørloth selv ønsker ikke gi ytterligere kommentar til saken, sier landslaget medieansvarlige Svein Graff.

– Tapet for Serbia var smertefullt for både spillere og støtteapparatet. Det skal være høyt under taket, men i dette tilfellet gikk spilleren altfor langt og vi er glade for at han beklaget sin oppførsel overfor spillergruppa og støtteapparatet. Samtidig var referansen til Kypros-kampen unødvendig fra landslagssjefen, men vi forstår at han ble kraftig provosert, sier Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Joshua King i en uttalelse.

De tre utgjør kapteinsteamet på A-landslaget.

Ny situasjon

NRK-ekspert Carl-Erik Torp svarer slik på spørsmål om hvordan Lagerbäcks status i landslagsgruppen er etter hendelsen med Sørloth:

– Jeg tenker at tilliten hans i gruppen åpenbart er svekket etter kampen og det som har skjedd.

FORBEREDELSER: Lars Lagerbäck sammen med Joshua King (t.v.) og Alexander Sørloth før møtet med Serbia. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Torp påpeker at gruppen svensken tok over var forholdsvis «grå» og nå er forvandlet til en gruppe med stjernespillere. Noe som endrer landslagstroppen og er helt nytt for Lagerbäck, mener NRKs ekspert.

– Dette hadde aldri vært lekket om man vil beskytte sjefen sin. Det er helt tydelig at når dette kommer ut, så ønsker man at krefter utenfra kan påvirke situasjonen og det er et tegn på at han ikke har full tillit i spillergruppen. Det hadde aldri lekket ut om de ønsket å beskytte sjefen sin, tror Torp.

– Lekkasjer skal ikke skje

Lagerbäck skriver at Hansen, Sørloth, Johansen og ham selv avsluttet kvelden med å ta hverandre i hånden, og ble enige om å legge saken bak seg.

– Jeg har alltid hatt som prinsipp å beskytte spillerne utad. Av hensyn til trenernes integritet og de anonyme kildene i VGs dekning måtte vi fravike dette prinsippet og kommentere hva som skjedde, sier han.

– Vi står 100 prosent bak trenerteamet. Det er svært beklagelig at det oppstår lekkasjer til media fra interne møter. Det skal ikke skje, og er noe vi i kapteinsteamet vil ta opp med alle spillerne i troppen, sier herrelandslagets kapteinsteam.

Lagerbäck skriver også at Sørloth på eget initiativ beklaget sin egen oppførsel i plenum morgenen etter.

– For landslagets beste håper Per Joar Hansen og jeg at Alexander lever opp til det vi ble enige om så vi kan legge dette bak oss. Nå kommer vi til å fokusere på de tre kommende landskampene i november.