Kvinnenettverk i Ap advarer mot å sparke Giske fra sentralstyret

Sentralstyret i Arbeiderpartiet ønsker ikke at Trond Giske skal fortsette som sentralstyremedlem.

Det ble bestemt i dagens ekstraordinære sentralstyre mandag.

– Da Trond Giske allerede har trukket seg som nestleder er det naturlig at Giske ikke møter i sentralstyret ut denne valgperioden, skriver sentralstyret i ei pressemelding mandag.

Lederen i kvinnenettverket i Trøndelag, Marit Bjerkås, sier det er alvorlig om noen andre enn landsmøtet avgjør om Trond Giske skal få fortsette i sentralstyret.

– Må ikke hoppe bukk over vedtekter

– Jeg synes det er kjempealvorlig. Vi har vedtekter og retningslinjer som vi er enige om for å ivareta partidemokratiet. Hvis vi går ut over vedtakene i veldig vanskelige saker så er det kjempealvorlig. Det er landsmøtet som velger et sentralstyre, sier Bjerkås.

– Trenger ikke partiet en rask avklaring?

– Jo, vi vil gjerne ha en avklaring. Alle i partiet er mest interessert i å få jobbe med politikk. Uansett hvor rask avklaring vi ønsker så må vi ikke hoppe bukk over vedtektene, sier Bjerkås.

Hun mener at det er et ekstraordinært landsmøte som må avgjøre om Giske skal vike plassen i sentralstyret. Neste landsmøte er først i 2019.

Oppvask på landsstyremøte

Anne Marit Mevassvik er leder i Trøndelag Ap, som er det største fylkespartiet i Ap. Hun tar til etterretning at sentralstyret mener at det er naturlig at Giske ikke møter i sentralstyret. Foto: NRK

Flere Ap-kilder NRK har snakket med mener det er helt åpenbart at han ikke kan fortsette. De sier han ble valgt inn i sentralstyret som nestleder, og at plassen hans er knyttet til dette vervet.

Andre mener han ikke har mistet sin plass i sentralstyret ennå, og at dette er en posisjon han fortsatt har.

– Fra Trøndelag har vi hele tiden vært klar på at vi mener at Giske har en plass i sentralstyret. Nå registrerer jeg at et samlet sentralstyre, som er bredt sammensatt, uttrykker at det ikke er naturlig at han møter. Det tar jeg til etterretning, sier leder i Ap i Trøndelag, Anne Marit Mevassvik til NTB.

Mevassvik sier til flere medier mandag at hun tar til etterretning at sentralstyret ikke ønsker at Giske skal fortsette i sentralstyret. Hun registrere at et samlet sentralstyret står bak dette.