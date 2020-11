Kunder avbestiller: Frisører frykter konkurs

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har merket at kundene ringer og sier de er syk. Noen gir ikke beskjed og bare uteblir, forteller Ragnhild Nordvik, innehaver av frisørsalongen Cowboys and Angels i Trondheim.

Dette er en av mange frisørsalonger som merker at kundene følger de nasjonale rådene fra regjeringa.

– Nordmenn må de neste ukene være forberedt på å holde seg mer hjemme og avgrense sosial kontakt, sa statsminister Erna Solberg fra talerstolen på Stortinget torsdag i forrige uke.

Dager uten kunder

Nordvik frykter den uka som nå kommer.

– Uka her ser det kjempeskummelt ut. Det er dager da vi ikke har en eneste kunde på lista, forteller innehaveren av frisørsalongen i Trondheim.

Landets frisørsalonger stengte dørene 12. mars, og åpnet ikke igjen før etter seks og en halv uke.

Etterpå har det blitt gjennomført strenge smitteverntiltak på frisørsalongene. Alt utstyr vaskes og desinfiseres mellom hver kunde.

FØLER SEG TRYGG: Kunde Hilde Olden slår fast at det er trygt å være på frisørsalongen Cowboys and Angels i Trondheim. Strenge smitteverntiltak er innført i frisørsalonger over hele landet. Foto: Bent Lindsetmo

Kjemperedd

Ragnhild Nordvik frykter at bedriften går konkurs hvis dette varer.

– Absolutt. Det er det jeg er kjemperedd for, sier hun til NRK og fortsetter.

– Det er først nå vi begynner å komme ovenpå. Og så skal vi begynne på igjen med en runde til. Det vet ikke jeg om vi klarer, innrømmer hun.

Nordvik er ikke alene. Fylkeskontakt i Norske frisør – og velværebedrifter, Vigdis Marthinsen, sier mange nå dropper å dra til frisøren.

– Igjen blør frisørsalongene som følge av koronasituasjonen. Kompensasjonsordningen er for lengst fjernet, sier Marthinsen.

Kompensasjon

Hun sier at de nå jobber for at norske frisørsalonger skal få en kompensasjonsordning lik den de hadde i vår. Frisør –og velværebransjen består av 8000 bedrifter i Norge med rundt 22.000 ansatte. Det er de mange små bedriftene som er mest sårbare, forteller Marthinsen.

– Mange har bare klart å holde seg flytende. Skal man nå gå en tid i møte uten noen redningspakker. Ja, da frykter vi faktisk et ras av konkurser, sier fylkeskontakt i Norske frisør – og velværebedrifter, Vigdis Marthinsen.

Jobber for en løsning

NHO jobber nå tett sammen med myndighetene for å finne løsninger.

– Vi har forståelse for at vi nå må ta grep for å begrense smittespredningen, men dette får nå store konsekvenser for bedriftene. Jeg har derfor gitt en tydelig melding til regjeringen om at det haster å få på plass en kompensasjonsordning som dekker bredden av næringslivet, sa administrerende direktør, Ole Erik Almlid fredag.