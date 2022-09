Vi har hørt det før – å være ute i naturen er bra for oss. Dette har blitt påpekt flere ganger. Stressnivået skal synke og det er generelt forbundet med bedre helse og mer kreativitet.

Men er det virkelig tiden ute i frisk luft som gir den gode effekten, eller er det slik at «balanserte» mennesker bruker mer tid utendørs?

Med dette som bakgrunn bestemte tyske forskere seg for å prøve å besvare spørsmålet en gang for alle.

Ved å undersøke menneskers amygdala, en del av hjernen vår som blant annet regulerer stress, fant de svar.

Ligger i vår natur?

Fra starten av har mennesket og naturen mer eller mindre gått hånd i hånd. Våre forfedre bodde i huler, på viltvoksende savanner og i skogkledde daler i millioner av år.

Nå har derimot mange av oss valgt betongjungelen. Byene, til tross for sine mange fordeler, kan også være en belastning for vår mentale helse, mener eksperter.

Forskning har nemlig antydet at urbane miljøer øker risikoen for angst, depresjon og andre psykiske problemer.

Men vi trenger kanskje ikke å fortvile. Løsningen er enkel – for de tyske forskerne har konkludert: Det ser ut til at naturopplevelser har en god effekt på den undersøkte delen (amygdala) av hjernen vår.

Så da er det vel bare å komme seg ut da ...

Mindre stress på landsbygda

I studien deltok 63 friske, voksne mennesker. Ved hjelp av en metode kalt fMRI fant forskerne det de lette etter.

Deltagerne måtte fylle ut spørreskjemaer. De måtte også utføre praktiske oppgaver, samt gjennomgå flere hjerneskanninger. Undervegs i skanningen måtte de svare på flere spørsmål. Noen av disse var laget for å forårsake stress.

Deltagerne visste ikke hva målet med den aktuelle studien var da de takket ja til å bli med.

Tidligere forskning indikerer at amygdala er mindre aktivert under stress hos innbyggere som bor på landsbygda. Men det betyr ikke nødvendigvis at livet på landet forårsaker en slik effekt.

For kanskje er det motsatt: At folk som naturlig har denne lysten og egenskapen velger å bo på landet?

Resultatene kan ha en viktig innvirkning på hvordan vi håndterer psykiske helseproblemer. De kan også hjelpe oss å utforme boligområder i framtiden, skriver forfatterne. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Shopping i Berlin

Personene i studien ble tilfeldig delt inn i to grupper. Den ene gruppen måtte ta en times spasertur i urbane omgivelser. I dette tilfellet handlet det om en tur i ei travel handlegate i Berlin. Den andre gruppen fikk gå en tur i skogen.

Alle gikk en bestemt rute, og ingen fikk bruke mobilen underveis. Etter turen gjennomførte hver deltaker en ny hjerneskanning.

Resultatene viste følgende:

En tur i skogen ga redusert aktivitet i amylgada. Noe som støtter ideen om at naturen kan utløse gunstige effekter i hjerneregioner forbundet med stress.

Og tilsynelatende kan dette skje på kun 60 minutter.

– Dette er den første studien som beviser årsakssammenhengen, sier nevroforsker Simone Kühn. Hun er ansatt ved Max Planck-instituttet i Tyskland.

Flere fordeler

Deltakerne som gikk en tur i skogen, mente også de var mer fokuserte og at turen ga dem glede.

Forskerne lærte også noe interessant om gruppen som gikk tur i urbane strøk.

Mens aktiviteten i amygdala hos disse ikke avtok, slik den gjorde hos gjengen i skogen, økte den heller ikke. Dette til tross for at de hadde tilbrakt en time i svært travle omgivelser.

Dette viser at bylivet ikke nødvendigvis stresser alle.

Men forskerne slår likevel et slag for naturen.

– Funnet argumenterer sterkt for naturen, i motsetning til urban eksponering, skriver de i artikkelen sin.

Studien er publisert i Molecular Psychiatry.