Kronprinsen om kunsten å hjelpe andre

– For å beherske hjelpekunsten trengs møtesteder som dette, sa kronprinsen da han holdt en tale på konferansen «Folk først» som pågår i Steinkjer onsdag og torsdag.

På konferansen deltar 350 mennesker som gjennom jobben eller som frivillige hjelper andre.

– Vi trenger dyktige og engasjerte folk som bryr seg. Vi må ta vare på alle og hverandre. I ei tid der den materielle velstanden er større enn noen gang ser vi også at mange er på utsiden, sa fylkesmann Inge Ryan.

Kronprinsen om å hjelpe

Kronprinsen åpnet konferansen med å holde en tale om kunsten å hjelpe.

Kronprinsen taler om kunsten å hjelpe andre. Foto: Jørn Haudemann-Andersen

– Det å hjelpe andre krever empati, kompetanse og respekt for andres selvbestemmelsesrett.

–Konferansen «Folk først» setter menneske i sentrum. Dere har det til felles at dere hjelper andre. Dere har den kompetanse og erfaring som gjør at den som får hjelp ikke skal føle seg liten og ubetydelig. Det er ikke sikkert det er så enkelt å ta imot hjelp. Det kan gå ut over stolthet og følelse av verdighet, sa kronprins Haakon.

Han leste også høyt fra diktet «Hjelpekunst» av Søren Kirkegaard.

Møtte arbeidsledige ungdom

De fikk stor applaus deltagerne i Kulturpatruljen etter opptreden for kronprinsen og de andre på konferansen. Foto: Jørn Haudemann-Andersen

Etterpå fikk kronprins Haakon møte ungdommer som er med i Kulturpatruljen fra Namsos. De har det til felles at de har falt utenfor skole eller jobb i en periode, og de får hjelp til å komme på sporet igjen.

Kulturpatruljen har lyktes og over 75 prosent av de arbeidsledige ungdommene fra Namdalen kommer etterpå ut i skole eller jobb.

Opptredene til Kulturpatruljen på dagens konferanse fikk stor applaus fra de frammøtte.